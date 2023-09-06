Про це мовиться у повідомленні пресслужби Пентагону. Розмір нового пакета допомоги оцінюють у розмірі 175 мільйонів доларів, передає 24 Канал.

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Що увійшло до пакета допомоги від США

У Пентагоні повідомили, що за час повномасштабного вторгнення це вже 46 пакет допомоги від США. Він містить додаткове обладнання для підтримки систем ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання. Зокрема, США вперше передадуть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

Загалом до пакета допомоги увійшло:

обладнання для забезпечення систем ППО України;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;

81-мм мінометні системи та снаряди;

120-мм боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;

ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Україна уже має снаряди зі збідненим ураном