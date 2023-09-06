Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона. Размер нового пакета помощи оценивается в размере 175 миллионов долларов, передает 24 Канал.

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Что вошло в пакет помощи от США

В Пентагоне сообщили, что за время полномасштабного вторжения это уже 46-й пакет помощи от США. Он включает в себя дополнительное оборудование для поддержки систем ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование. В частности, США впервые передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В общем, в пакет помощи вошло:

  • оборудование для обеспечения систем ПВО Украины;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;
  • 81-мм минометные системы и снаряды;
  • 120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;
  • ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
  • взрывные боеприпасы для расчистки помех;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

У Украины уже есть снаряды с обедненным ураном

  • Великобритания 21 марта 2023 года объявила о новом пакете помощи, в который вошли боеприпасы с обедненным ураном. Так, страна стала первой, передавшей Украине такой тип оружия.
  • Тогда это вызвало настоящую истерику у российских пропагандистов, они даже начали скулить якобы о "ядерном оружии". Отреагировал на это и российский диктатор Владимир Путин. Он заявил, что это "требует решительного ответа", поэтому он принял решение о перемещении тактического ядерного оружия на территорию Беларуси.
  • Россияне опять изрядно паникуют из-за предоставления снарядов с обедненным ураном, но уже от США. Дело в том, что от такого оружия нет защиты. Они могут легко пробить любую броню, что существенно увеличит потери врага в технике.