Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона. Размер нового пакета помощи оценивается в размере 175 миллионов долларов, передает 24 Канал.
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Что вошло в пакет помощи от США
В Пентагоне сообщили, что за время полномасштабного вторжения это уже 46-й пакет помощи от США. Он включает в себя дополнительное оборудование для поддержки систем ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование. В частности, США впервые передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном.
В общем, в пакет помощи вошло:
- оборудование для обеспечения систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;
- 81-мм минометные системы и снаряды;
- 120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;
- ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- тактические аэронавигационные системы;
- тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- взрывные боеприпасы для расчистки помех;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
У Украины уже есть снаряды с обедненным ураном
- Великобритания 21 марта 2023 года объявила о новом пакете помощи, в который вошли боеприпасы с обедненным ураном. Так, страна стала первой, передавшей Украине такой тип оружия.
- Тогда это вызвало настоящую истерику у российских пропагандистов, они даже начали скулить якобы о "ядерном оружии". Отреагировал на это и российский диктатор Владимир Путин. Он заявил, что это "требует решительного ответа", поэтому он принял решение о перемещении тактического ядерного оружия на территорию Беларуси.
- Россияне опять изрядно паникуют из-за предоставления снарядов с обедненным ураном, но уже от США. Дело в том, что от такого оружия нет защиты. Они могут легко пробить любую броню, что существенно увеличит потери врага в технике.