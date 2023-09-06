Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона. Размер нового пакета помощи оценивается в размере 175 миллионов долларов, передает 24 Канал.

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Что вошло в пакет помощи от США

В Пентагоне сообщили, что за время полномасштабного вторжения это уже 46-й пакет помощи от США. Он включает в себя дополнительное оборудование для поддержки систем ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование. В частности, США впервые передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В общем, в пакет помощи вошло:

оборудование для обеспечения систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;

81-мм минометные системы и снаряды;

120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

тактические аэронавигационные системы;

тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

взрывные боеприпасы для расчистки помех;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

У Украины уже есть снаряды с обедненным ураном