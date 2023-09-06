В то же время в правительстве страны подчеркнули, что поставки происходят из отраслевых запасов страны. Все это финансируется немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Интересно Будет новое производство нашего оружия, – Зеленский обратился к украинцам

Что вошло в новую помощь от Германии

В Бундестаге отметили, что некоторые поставки оружия уже нуждаются в модернизации. Кроме того, в самой стране продолжаются производства необходимого для Украины оружия, также проводятся учебные мероприятия для наших солдат.

В новый пакет военной помощи от Германии вошли:

10080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;

Более 8,5 миллиона патронов;

27 тысяч 40 миллиметровых боеприпасов;

Бронированный мостоукладчик Beaver;

32 грузовика Zetros;

4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;

4 пограничных автомобиля;

20 тысяч защитных очков для солдат.

Стоит отметить, что немецкая компания Mercedes-Benz в этот же день объявила о доставке в Украину 100 грузовиков-вездеходов Zetros. В компании отметили, что не только передали грузовики министерству обороны Украины, но и заранее подготовили украинских водителей.

В Mercedes-Benz также подтвердили, что все это уплатило правительство Германии. В общей сложности Германия уже передала 188 единиц этих грузовиков.

Германия передала Украине боеприпасы нового производства

В Минобороны Германии 5 сентября рассказали, через семь месяцев после достижения соглашения Вооруженные Силы Украины получили только что произведенные боеприпасы. Они предназначены к германскому зенитному танку Gepard.

На сайте министерства написали, что строительство промышленной линии для производства боеприпасов провели в рекордные сроки. Несмотря на то, что количество переданных ВСУ боеприпасов немецкая сторона не уточнила, министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что она "пятизначная".

Война в Украине ежедневно напоминает нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов для Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух важнейших аспектах,

– заявил он.

Напоследок он подчеркнул, что Германия еще раз показала, что на нее можно положиться. Министр заверил, что страна будет продолжать поддерживать Украину артиллерией, боеприпасами и наземными средствами ПВО.

ФРГ не в первый раз передает оружие Украине