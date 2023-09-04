Руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвала, кто это. Соответствующее сообщение она опубликовала в своих социальных сетях.
Смотрите также В этом будет позитив, – Резников о том, получит ли Украина ракеты Taurus и ATACAMS
Кто блокирует поставки Taurus Украине
"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. "На данный момент" в Украине продолжают умирать люди. Ради Бога, канцлер Шольц, чего вы ждете? Он единственный блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно,
– написала депутат.
К слову, в начале августа СМИ писали, что Германия может передать Вооруженным Силам Украины ракеты Taurus. В частности, издание T-Online писало, что немецкие власти запросили у Минобороны отчет по Taurus с наиболее важными фактами об оружии.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил в конце августа, что оптимистично смотрит на вопрос о получении дальнобойных ракет, ведь ранее Украина уже получила Storm Shadow. Так что, по мнению министра, присоединение Германии к этой коалиции будет вполне "логичным".
Что известно о ракетах Taurus: коротко
- Еще в мае 2023 года Украина подала запрос на получение германских авиационных ракет Taurus. Однако до сих пор Киев не получил положительного ответа относительно ракет.
- Посреди августа 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, мол, большинство граждан считают правильным, когда не по каждому требованию о поставках оружия сразу дается утвердительный ответ.
- Он отверг обвинения в нерешительности и заявил, что они всегда будут очень тщательно проверять каждое работающее решение, что имеет смысл, каким может быть их вклад.
- Кстати, военный эксперт Петр Черник рассказал, что ракета Taurus может помочь вооруженным силам в уничтожении российских складов на территории Украины. Это усложнит логистику россиян, кроме того – увеличатся риски для Крымского и Чонгарского мостов.