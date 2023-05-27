По информации издания, запрос на поставки Taurus поступил в Германию от украинской стороны в последние дни. Ранее в Германии предположили возможность передачи этих ракет.

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По данным Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, поставки Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц обсуждали еще в Берлине в начале мая.

Taurus – это беспилотное боевое оружие, которое запускается из истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку с дальностью более 500 километров. Ракета является эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

10 лет назад Бундесвер закупил около 600 Taurus, 150 из них находятся в рабочем состоянии.

Что этому предшествовало

Несколько дней назад эксперт по оборонной оппозиции к правительству Шольца ХДС Родерих Кизеветтер высказался за поставку в Украину немецких крылатых ракет Taurus. По его словам, ракеты с радиусом действия до 500 километров позволят Киеву стране избивать по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

Министр обороны Борис Писториус достаточно осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера, однако заявил, что Германия должна поддерживать Украину "всеми разрешенными международным правом системами", необходимыми для победы в войне и которые Берлин имеет возможность предоставить.