Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, ракеты Storm Shadow уже подтвердили свою эффективность ударов по врагу.
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Украина может получить ракеты Taurus
Петр Черник отметил, что дальнобойные ракеты Taurus с дальностью более 500 километров являются аналогом Storm Shadow, но есть один нюанс. У них есть тубус, боевая часть весом 480 килограммов, который может запускаться с грузовика.
Военный эксперт считает, что это признак того, что авиационно-ракетная коалиция начинает набирать свои обороты. Однако этот путь не будет кратким.
Несмотря на то, что оружие действительно качественное, есть большие шансы его получить, до перелома в этой войне еще достаточно далеко. Нет ничего хуже, чем поставить себе на эмоциях планку, что, мол, все произойдет завтра,
– добавил он.
Черник о ракетах Taurus: смотрите видео
Новый пакет военной помощи от Германии
- Правительство Германии 23 мая опубликовало полный список военной помощи для Украины. В новом пакете военной помощи украинская армия получит танки Leopard 1, 20 БМП Marder и боекомплекты к ним.
- Кроме того, усилится защита украинского неба, ведь Германия передаст еще четыре системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS.
- Украина получит радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D для IRIS-T. Это не полный список.
- На днях правительство Германии объявило о военной помощи Украине на сумму 2,7 мильярда евро. Это самый большой пакет с самого начала полномасштабного вторжения России.