Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, ракеты Storm Shadow уже подтвердили свою эффективность ударов по врагу.

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Украина может получить ракеты Taurus

Петр Черник отметил, что дальнобойные ракеты Taurus с дальностью более 500 километров являются аналогом Storm Shadow, но есть один нюанс. У них есть тубус, боевая часть весом 480 килограммов, который может запускаться с грузовика.

Военный эксперт считает, что это признак того, что авиационно-ракетная коалиция начинает набирать свои обороты. Однако этот путь не будет кратким.

Несмотря на то, что оружие действительно качественное, есть большие шансы его получить, до перелома в этой войне еще достаточно далеко. Нет ничего хуже, чем поставить себе на эмоциях планку, что, мол, все произойдет завтра,

– добавил он.

Черник о ракетах Taurus: смотрите видео

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