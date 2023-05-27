За інформацією видання, запит на поставки Taurus надійшов до Німеччини від української сторони останніми днями. Раніше в Німеччині припустили ймовірність передачі цих ракет.

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За даними Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц обговорювали ще в Берліні на початку травня.

Taurus – це безпілотна бойова зброя, яка запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку з дальністю понад 500 кілометрів. Ракета є ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

10 років тому Бундесвер закупив близько 600 Taurus, 150 з них є у робочому стані.

Що цьому передувало

Кілька днів тому експерт з питань оборони опозиційної до уряду Шольца ХДС Родеріх Кізеветтер висловився за поставку в Україну німецьких крилатих ракет Taurus. За його словами, ракети з радіусом дії до 500 кілометрів дозволять Києву країні бити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

Міністр оборони Борис Пісторіус досить обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера, однак заявив, що Німеччина повинна підтримувати Україну "всіма дозволеними міжнародним правом системами", які необхідні для перемоги у війні та які Берлін має можливість надати.