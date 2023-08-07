Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, Taurus принципиально не изменят ход событий на поле боя, но помогут ВСУ в уничтожении логистики оккупантов.

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На что способны немецкие ракеты

Немецкие авиационные ракеты Taurus, которые могут передать Украине, будут иметь тот же эффект, что и Storm Shadow и SCAL/P. Фактически немецкая ракета является аналогом британской и французской по объему боевой части. Единственными ее преимуществами является большая дальность и несколько лучшая система наведения.

Украине нужны эти ракеты, потому что слишком много ракет не бывает. Британия и Франция не могут отдать все свои ракеты Украине, поэтому вовлечение Германии в помощь Вооруженным Силам было бы очень ценным.

"С передачей Украине Taurus, логистика оккупантов окажется под большей угрозой. В первую очередь, увеличатся риски для Крымского и Чонгарского мостов", – убежден Черник.

Почему самым желанным оружием для Украины является ATACAMS

Передача немецких ракет может стать еще одним шагом к ракетной коалиции. В перспективе после этого решение даже передача ATACAMS может стать реальностью.

"Об американских ракетах не говорил только ленивый, но на самом деле именно они очень и очень нужны. Ведь авиационные ракеты (Storm Shadow, SCAL/P, Taurus – 24 Канал) требуют более длительного времени на применение", – пояснил военный эксперт.

Петр Черник об особенностях ракеты Taurus: смотрите видео

Для того чтобы запустить ракету из самолета, нужно, чтобы он вылетел с аэродрома, долетел до точки пуска, выпустил ракету, и вернулся обратно. После этого также следует провести проверку самолета, а в украинском случае речь идет о старой технике прошлого века.

Для того, чтобы выпустить ATACAMS, требуется всего один HIMARS и примерно 15 – 20 минут на подготовку запуска.

Действительно ли Украина получит Taurus