Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, Taurus принципиально не изменят ход событий на поле боя, но помогут ВСУ в уничтожении логистики оккупантов.
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На что способны немецкие ракеты
Немецкие авиационные ракеты Taurus, которые могут передать Украине, будут иметь тот же эффект, что и Storm Shadow и SCAL/P. Фактически немецкая ракета является аналогом британской и французской по объему боевой части. Единственными ее преимуществами является большая дальность и несколько лучшая система наведения.
Украине нужны эти ракеты, потому что слишком много ракет не бывает. Британия и Франция не могут отдать все свои ракеты Украине, поэтому вовлечение Германии в помощь Вооруженным Силам было бы очень ценным.
"С передачей Украине Taurus, логистика оккупантов окажется под большей угрозой. В первую очередь, увеличатся риски для Крымского и Чонгарского мостов", – убежден Черник.
Почему самым желанным оружием для Украины является ATACAMS
Передача немецких ракет может стать еще одним шагом к ракетной коалиции. В перспективе после этого решение даже передача ATACAMS может стать реальностью.
"Об американских ракетах не говорил только ленивый, но на самом деле именно они очень и очень нужны. Ведь авиационные ракеты (Storm Shadow, SCAL/P, Taurus – 24 Канал) требуют более длительного времени на применение", – пояснил военный эксперт.
Петр Черник об особенностях ракеты Taurus: смотрите видео
Для того чтобы запустить ракету из самолета, нужно, чтобы он вылетел с аэродрома, долетел до точки пуска, выпустил ракету, и вернулся обратно. После этого также следует провести проверку самолета, а в украинском случае речь идет о старой технике прошлого века.
Для того, чтобы выпустить ATACAMS, требуется всего один HIMARS и примерно 15 – 20 минут на подготовку запуска.
Действительно ли Украина получит Taurus
- Сразу после получения Storm Shadow Украина выразила свое желание получить и Taurus. 27 мая Украина подала запрос на получение германских авиационных ракет.
- Однако правительство Германии встретило этот призыв несколько прохладно. Среди причин, по которым наши партнеры не соглашались предоставлять ВСУ это оружие, называли возможность ударов по территории России. Еще месяц назад министр обороны Германии отмечал, что предоставление этого оружия "не ко времени".
- Однако настоящей причиной промедления Германии с передачей Украине авиационных ракет, по мнению аналитиков, может быть нежелание правительства Шольца проявлять инициативу в военной помощи. Подобной была позиция Берлина и по поводу передачи Украине танков: немецкое правительство не согласовывало передачу "Леопардов", пока Соединенные Штаты не объявили о предоставлении Украине "Абрамсов".
- 7 августа народный депутат Украины Егор Чернев сообщил, что ключевые фракции немецкого парламента договорились поддержать предоставление Украине Taurus. Однако официальной информации об этом пока нет.