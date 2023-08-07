Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, Taurus принципово не змінять перебіг подій на полі бою, але допоможуть ЗСУ в нищенні логістики окупантів.

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На що здатні німецькі ракети

Німецькі авіаційні ракети Taurus, які можуть передати Україні, матимуть той же ефект, що й Storm Shadow і SCAL/P. Фактично, німецька ракета є аналогом британської та французької за обсягом бойової частини. Єдиними її перевагами є більша дальність та дещо краща система наведення.

Україні потрібні ці ракети, тому що забагато ракет не буває. Британія і Франція не можуть віддати всі свої ракети Україні, тому залучення Німеччини до допомоги Збройним Силам було б дуже цінним.

"Із переданням Україні Taurus, логістика окупантів стане ще більш загроженою. В першу чергу, збільшаться ризики для Кримського і Чонгарського мостів", – пояснив Черник.

Чому найбажанішою зброєю для України є ATACAMS

Передання німецьких ракет може стати ще одним кроком до ракетної коаліції. В перспективі, після цього рішення навіть передача ATACAMS може стати реальністю.

"Про американські ракети не говорив тільки лінивий, але насправді саме вони є дуже і дуже потрібними. Адже авіаційні ракети (Storm Shadow, SCAL/P, Taurus – 24 Канал) потребують довшого часу на застосування", – пояснив військовий експерт.

Петро Черник про особливості ракети Taurus: дивіться відео

Для того, щоб запустити ракету з літака, потрібно, щоб він вилетів з аеродрому, долетів до точки пуску, випустив ракету, і повернувся назад. Після цього також варто провести перевірку літака, а в українському випадку йдеться про стару техніку минулого століття.

Натомість для того, щоб випустити ATACAMS, потрібен всього лиш один HIMARS та приблизно 15 – 20 хвилин на підготовку запуску.

Чи дійсно Україна отримає Taurus