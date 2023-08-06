Там також зазначили, що передача цих ракет не є "червоними лініями" для ФРН. Крім того, за їхніми словами, Taurus допоможуть швидше деокупувати українські території.
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Що кажуть однопартійці Шольца про передачу Taurus Україні
Депутат Бундестагу від СДП Андреас Шварц зазначив, що наступ Сил оборони загальмовується, а Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. Саме тому нашій державі потрібні далекобійні ракети.
Залишаються тільки керовані ракети, такі як крилаті ракети Taurus, які допомогли б українській армії подолати мінні поля, залишені росіянами, і відвоювати територію,
– наголосив Шварц.
Він також підкреслив, що для зменшення сумнівів можна вимагати від України не використовувати ці ракети по території Росії. Він нагадав, що саме за таким принципом Україна застосовує ракети HIMARS, які передали нам США.
"Як і у випадку з танками, ми зараз відмовляємося передавати важливе обладнання, яке, ймовірно, буде передане пізніше", – сказав депутат Бундестагу.
Водночас його колега, член Соціал-демократичної партії Нільс Шмідт у коментарі виданню Tagesspiegel наголосив, що він не виключає, що ФРН може постачити системи, такі як Taurus, спільно з американцями.
Чому Німеччина не хоче передавати Taurus
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 3 серпня пояснив позицію Берліна щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, наразі гострої потреби в передачі цих ракет нашій армії нібито немає, до того ж він відмітив "особливу дальність" цієї зброї.
- Крім того, він також пояснив відмову у наданні Taurus нашій державі тим, що США все ще не передали нашій країні далекобійні ракети ATACMS. Водночас Пісторіус підкреслив, що Німеччина є лідером у наданні Україні засобів протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки.
- До цього кілька німецьких політиків закликали німецьку владу негайно передати Taurus українській армії. Вони також поставили у приклад Велику Британію й Францію, які вже передали Україні далекобійні ракети.