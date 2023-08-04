ЗМІ стверджують, що до України досі не дійшов пакет допомоги на 2,4 мільярда євро, який Берлін оголосив під час візиту Володимира Зеленського у травні цього року. Попри обіцянку надати зброю якнайшвидше, за майже 3 місяці нічого не відбулося.

Зверніть увагу Міністр оборони Німеччини пояснив, чому Україні не дають далекобійні ракети Taurus

Чому озброєння не доходить до України

14 травня Олаф Шольц оголосив, що до нового пакету допомоги для України увійде необхідне для контрнаступу озброєння – 110 основних бойових танків Leopard 1, 20 додаткових БМП Marder, 18 додаткових танків Gepard, ще чотири зенітних системи IRIS-T і 26 350 артилерійських боєприпасів. Також Берлін пообіцяв нелетальну зброю – розвідувальні безпілотники, радіолокатори та вантажівки.

Опираючись на дані сайту Міноборони Німеччини, де публікують інформацію про поставки в Україну, журналісти дійшли до висновку, що станом на кінець липня 2023 року Берлін не передав Україні майже нічого із цього пакета допомоги. Винятки – 10 танків Leopard 1, радіолокатори, 12 Gepard, 8 санітарних автомобілів та лише 850 артилерійських боєприпасів з 26 350 обіцяних. Єдине, що з того пакета повністю надала Німеччина – 11 000 сухпайків, 3 датчики безпілотників і 5 металевих мостів для танкової мостоукладальної машини Biber.

Цікаво! Берлін почав публікувати інформацію про поставки на офіційному сайті Міноборони країни у червні минулого року на тлі звинувачень у відсутності збройної підтримки з боку Німеччини.

Німеччина скасовує поставки гранатометів

Опираючись на дані того ж сайту, журналісти відзначають, що від минулого року до 12 липня цього року, в переліку зброї, поставки якої готуються, були протитанкові гранатомети в кількості 5 032 одиниці. Однак у липні вони просто зникли із сайту і цієї зброї немає в переліку наданої Україні. На запит німецької преси щодо скасування поставок гранатометів, уряд ФРН не відповів.

На тлі цих процесів Німеччина категорично відмовляється від надання ракет Taurus Україні. Глава Міноборони Борис Пісторіус пояснює це кількома чинниками. Якщо коротко, то Берлін не надасть свою далекобійну зброю Україні, бо: