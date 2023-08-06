Там также отметили, что передача этих ракет не является "красными линиями" для ФРГ. Кроме того, по их словам, Taurus помогут быстрее деоккупировать украинские территории.

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Что говорят однопартийцы Шольца о передаче Taurus Украине

Депутат Бундестага от СДП Андреас Шварц отметил, что наступление Сил обороны затормаживается, а у Украины нет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. Именно поэтому нашему государству нужны дальнобойные ракеты.

Остаются только управляемые ракеты, такие как крылатые ракеты Taurus, которые помогли бы украинской армии преодолеть минные поля, оставленные россиянами, и отвоевать территорию.

– подчеркнул Шварц.

Он также подчеркнул, что для уменьшения сомнений можно потребовать от Украины не использовать эти ракеты на территории России. Он напомнил, что именно по такому принципу Украина применяет ракеты HIMARS, переданные нам США.

"Как и в случае с танками, мы сейчас отказываемся передавать важное оборудование, которое, вероятно, будет передано позже", – сказал депутат Бундестага.

В то же время, его коллега, член Социал-демократической партии Нильс Шмидт в комментарии изданию Tagesspiegel подчеркнул, что он не исключает, что ФРГ может снабжать системы, такие как Taurus, совместно с американцами.

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