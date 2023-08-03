Объяснить позицию Берлина решил германский министр обороны Борис Писториус. По его словам, срочной необходимости в предоставлении этих ракет нет, однако слова министра напомнили ситуацию, сложившуюся минувшей зимой.

Обратите внимание Немецкие политики призывают немедленно передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

"Сначала ATACMS, тогда Taurus"

Во время посещения бригады горных войск в Баварии немецкий министр заявил, что ракеты Taurus обладают "особой дальностью". Кроме того, очевидно, Германия играет такую же партию, как прошлой зимой. Борис Писториус подчеркнул, что США не предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, поэтому Германия не будет предоставлять ракету Taurus.

Справка. Немецкое правительство отказывалось предоставлять Украине танки Leopard 2 минувшей зимой, не желая стать первой страной, которая предоставит тяжелую бронетехнику Украине. Берлин согласился предоставить технику только после аналогичного решения США. Правда, 25 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил о предоставлении танков Leopard 2 Украине, а позже президент США Джо Байден заявил, что ВСУ получат M1 Abrams.

В то же время, Писториус подчеркнул, что Германия является лидером в предоставлении Украине средств противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники, а также в проведении учений ВСУ. По словам министра, это первоочередной приоритет Берлина и его компетенция. Поэтому министр обороны не видит нужды в предоставлении Украине дальнобойных ракет.

Дальнобойное оружие для Украины

В мае Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, уже несколько месяцев помогающие Украине уничтожать враждебные цели в глубоком тылу оккупированных территорий.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставит нам дальнобойные ракеты SCALP-EG – французский аналог вышеупомянутых британских ракет.

В то же время у США неизменная позиция относительно дальнобойных ракет ATACMS. В Пентагоне утверждают, что в арсенале армии США их немного, а на фоне того, что ВСУ используют британские и французские ракеты, в предоставлении американских не видят нужды.