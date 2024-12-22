Він також торкнеться людей та організацій, що підтримують російський режим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt, що посилається на дипломатичні кола Брюсселя.

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Що включатиме 16-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Новий пакет санкцій ЄС буде націлений на сектори Російської економіки, що не були достатньо охоплені санкціями. Також планується ввести обмеження для осіб і організацій, які підтримують російський режим, пропагують його або беруть участь у підриві територіальної цілісності України. Його планують ухвалити 24 лютого 2025 року.

Європейська комісія та Служба зовнішніх дій ЄС розглядають можливість запровадження заборони на в’їзд і замороження активів для осіб, які здійснюють шпигунство на користь Росії або поширюють дезінформацію. Однак у Брюсселі визнають, що довести причетність до так званих гібридних атак буде складно.

Роботу над пакетом може ускладнити позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявив про необхідність дочекатися інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року, перш ніж ухвалювати нові санкції.

Нагадаємо, 16 грудня ЄС запровадив 15-й пакет санкцій, який, серед іншого, заборонив доступ до портів для 52 суден російського "тіньового флоту", створеного для обходу обмежень. Санкції проти гібридних атак Росії були вперше запроваджені 17 грудня.