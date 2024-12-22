Он также коснется людей и организаций, поддерживающих российский режим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt, что ссылается на дипломатические круги Брюсселя.

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Что будет включать 16-й пакет санкций ЕС против России

Новый пакет санкций ЕС будет нацелен на секторы российской экономики, что не были достаточно охвачены санкциями. Также планируется ввести ограничения для лиц и организаций, которые поддерживают российский режим, пропагандируют его или участвуют в подрыве территориальной целостности Украины. Его планируют принять 24 февраля 2025 года.

Европейская комиссия и Служба внешних действий ЕС рассматривают возможность введения запрета на въезд и замораживание активов для лиц, которые осуществляют шпионаж в пользу России или распространяют дезинформацию. Однако в Брюсселе признают, что доказать причастность к так называемым гибридным атакам будет сложно.

Работу над пакетом может осложнить позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил о необходимости дождаться инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025, прежде чем принимать новые санкции.

Напомним, 16 декабря ЕС ввел 15-й пакет санкций, который, среди прочего, запретил доступ к портам для 52 судов российского "теневого флота", созданного для обхода ограничений. Санкции против гибридных атак России были впервые введены 17 декабря.