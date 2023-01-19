Пісторіус впевнений, що у найближчі кілька днів в Німеччині дадуть відповідь щодо постачання танків. Однак він ще не знає, якою вона буде.

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Ніхто не виключає можливості постачання танків Leopard або того, що буде схвалено згоду на постачання іншими європейськими партнерами,

– сказав Пісторіус.

Постачання Abrams – не умова

Крім того, Пісторіус каже, що не вважає постачання американських основних бойових танків Abrams в Україну умовою для можливих німецьких постачань. Раніше ЗМІ писали, що таку умову нібито висував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Міністр пояснив, що Шольц якраз обговорює це з президентом США Джо Байденом. Кінцеве рішення очікується у найближчі кілька днів.

Зверніть увагу! Сьогодні Пісторіус зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Перед тим міністр оборони США пообіцяв "тиснути на німців", аби вони передали Україні танки Leopard.

Німеччина гальмує постачання танків: коротко

11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда заявив про надання Україні танків Leopard. Польща передасть Україні першу роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції. Прем'єр країни Матеуш Моравецький переконаний, що собзники можуть перпедати до сотні одиниць танків.