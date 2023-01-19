Пісторіус впевнений, що у найближчі кілька днів в Німеччині дадуть відповідь щодо постачання танків. Однак він ще не знає, якою вона буде.
До речі Сотні танків Leopard: міністр оборони Литви анонсував чудові новини для України після "Рамштайн"
Ніхто не виключає можливості постачання танків Leopard або того, що буде схвалено згоду на постачання іншими європейськими партнерами,
– сказав Пісторіус.
Постачання Abrams – не умова
Крім того, Пісторіус каже, що не вважає постачання американських основних бойових танків Abrams в Україну умовою для можливих німецьких постачань. Раніше ЗМІ писали, що таку умову нібито висував канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Міністр пояснив, що Шольц якраз обговорює це з президентом США Джо Байденом. Кінцеве рішення очікується у найближчі кілька днів.
Німеччина гальмує постачання танків: коротко
11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда заявив про надання Україні танків Leopard. Польща передасть Україні першу роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції. Прем'єр країни Матеуш Моравецький переконаний, що собзники можуть перпедати до сотні одиниць танків.