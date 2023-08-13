Немецкий канцлер Олаф Шольц неоднозначно прокомментировал вопрос передачи Taurus украинским защитникам. Впрочем, он отверг обвинения в нерешительности.
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Что сказал Шольц о немецких ракетах
Канцлер Германии до сих пор не определился с вопросом.
Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое работающее решение, что имеет смысл, каким может быть наш вклад,
– сказал Шольц.
Он дал понять, что этот подход Берлина касается и Taurus.
Политик подтвердил информацию, что сейчас рассматривается вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет. Шольц заметил, что он не хочет, чтобы его торопили с этим вопросом.
Что этому предшествовало
Недавно в медийном пространстве появилась информация, что Шольц требует внести изменения в характеристики ракет перед снабжением их ВСУ. Немецкий канцлер хочет модифицировать Taurus таким образом, чтобы Украина не могла наносить удары по России этим оружием.
Также были сообщения о возможном обращении немецкого министра обороны Бориса Писториуса к производителю этих ракет. Он хотел, чтобы эти крылатые ракеты имели определенные ограничения на программирование целей.
Что говорят эксперты о ракетах Taurus
- В комментарии 24 Каналу полковник ВСУ в запасе Роман Свитан не так давно подчеркнул, что Украина уважает требования своих партнеров. По его словам, эти ракеты даже в случае модификации можно эффективно применить для уничтожения вражеской ПВО в районе Крымского моста.
- Ранее военный эксперт Defence Express Иван Кириченко заявлял, что Taurus предназначены для поражения укрепленных целей или же объектов инфраструктуры противника. Некоторые западные обозреватели называют эти ракеты "летучими каяками" из-за их специфического вида.
- Напомним, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко говорил, что с помощью Taurus Силы обороны могли бы контролировать временно оккупированный россиянами Крым с позиций, которые им доступны сейчас. Ведь немодифицированная немецкая ракета имеет дальность 560 километров.