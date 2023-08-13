Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что передача Германией дальнобойных ракет Taurus Украине никак не приведет к эскалации. Наоборот, это позволит быстрее закончить войну.

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Кулеба прокомментировал опасения Германии по поводу ракет Taurus

Кулеба отметил, что другие партнеры Украины уже поставили ракеты с подобной дальностью, и это не привело к эскалации. Кроме того, ни одно предыдущее решение Германии поставлять Украине новый тип оружия не привело к эскалации, а наоборот, помогло спасти многие украинские жизни.

Министр добавил, что опасения о том, что Украина может применить ракеты Taurus против целей на территории России, "необоснованны".

Мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом,

– подчеркнул Кулеба.

Отметим, что раньше к Олафу Шольцу обратились депутаты Бундестага. Они призвали его не медлить и предоставить Украине ракеты Taurus. Немецкие депутаты также отмечают, что соответствующее вооружение поможет Украине остановить эскалацию со стороны России.

Кроме этого, в Бундестаге осудили позицию канцлера относительно того, что после предоставления этого типа вооружения война якобы подвергается эскалации.

После этого в сети начала распространяться информация о том, что Германия может передать Украине Taurus, однако Олаф Шольц это возразил.