В частности, депутаты подчеркнули, что передача ракет Taurus нашему государству поможет остановить эскалацию со стороны России. Кроме того, они осудили позицию Шольца относительно того, что война якобы подвергается эскалации после отправки этого типа оружия Украине.

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В правительстве Германии призвали передать Taurus Украине

Депутат от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер подчеркнул, что сейчас, когда дискуссия о Taurus началась и продолжается, Россия идет на дальнейшую эскалацию в войне против нашего государства. Именно поэтому эти дальнобойные ракеты, по его словам, Украина должна получить как можно быстрее.

Если мы действительно хотим остановить эту эскалацию со стороны России, мы должны использовать все, что стоит для расширения войны,

– сказал он.

Он также назвал "фальшивым" аргумент, часто выдвигаемый немецкими властями против поставок оружия Украине, что это "может привести к эскалации войны", Кизеветтер отметил, что затягивает этот конфликт именно Россия.

В то же время глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн отметила, что ракеты Taurus "срочно нужны Украине". Она заверила, что это "соответствует международному праву", ведь если Украина знает, откуда ее атакуют, то "может наносить превентивные удары, чтобы остановить обстрелы своей территории".

"Я думаю, что проблема снова в канцелярии канцлера Шольца, где пытаются не допустить, чтобы этот вопрос вышел на поверхность", – рассказала она.

Кроме того, сопредседатель Социал-демократической партии Германии, к которой принадлежит и сам Шольц, Саския Эскен призналась, что у ее партии "никогда не было красных линий ни в одной дискуссии о поставках вооружений". Тем не менее она подчеркнула, что Германия "тесно координирует свои действия с союзниками".

В Бундестаге пока нет решения о передаче Taurus Украине

В немецком издании Bild отметили, что в немецком правительстве пока не ведется подготовка к передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Так, один из немецких чиновников рассказал, что ни в офисе канцлера Шольца, ни в министерстве обороны Германии "не знают об уже принятом решении в пользу немецкой крылатой ракеты".

Пока ни одно решение по этому поводу не готовится, несмотря на то, что со всех сторон оказывается давление с целью принятия решения относительно Taurus,

– подчеркнул он.

Кроме того, спикер немецкого Минобороны также рассказала изданию, что в текущей ситуации относительно передачи Украине Taurus не произошло никаких изменений. По ее словам, нет никаких "политических решений".

В то же время известно, что министерство обороны Германии обратилось к производителю Taurus с просьбой интегрировать в крылатую ракету ограничения по программированию целей. Ведь немецкое правительство хочет предотвратить атаки Украины на военные объекты на территории России.

О Taurus попросил и Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети Х, ранее известный как твиттер, изложил сообщение, где призвал Германию и США предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS. Он подчеркнул, что наше государство будет использовать их исключительно в пределах украинских границ.

"Ракеты дальнего радиуса действия доказали свое решающее значение. Именно поэтому Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины", – подчеркнул он.

Напоследок Кулеба попросил немецкие и американские власти как можно быстрее принять решение о передаче этих ракет. По его словам, чем больше дальность ракет, тем короче война.

Что известно о передаче ракет Taurus Украине