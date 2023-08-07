Об этом 24 Каналу заявила руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, задача Украины – получить военную помощь от стран-партнеров.
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"Наша задача – получить от партнеров поддержку. Они отдают себе отчет, что Украина умеет пользоваться этой поддержкой метко и эффективно. В конце концов, реализация этих проектов самой Украиной и является обеспечением безопасности европейского общества", – подчеркнула она.
ВСУ смогут овладеть любым оружием
Есть информация, что Украина может получить немецкие ракеты Taurus. Также говорят, что с помощью этих ракет ВСУ смогут уничтожить Крымский мост.
Как только нам передадут (ракеты – 24 Канал) – мы обязательно их "передадим" россиянам. А что касается Крымского моста, то его судьба уже определена. Он лишний,
– отметила Наталья Гуменюк.
Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга подчеркнула, что украинские защитники смогут овладеть любым оружием, которое предоставят государства-союзницы.
"Наши военные – уникальные люди, которым приходится просто "из колес" овладевать очень многим современным вооружением, с которым они раньше не сталкивались. Но у них нет времени на очень глубокое изучение в смысле расхода большого промежутка времени. Нам нужно воевать уже", – обьяснила она.
Ракеты SCALP-EG и Taurus для Украины: главное
- Украина 6 августа получила от Франции дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG. Во время торжеств по случаю Дня Воздушных сил нашего государства Президент Украины Владимир Зеленский подписал одну из них. Он написал украинский национальный лозунг – Слава Украине. Кроме того, он также поставил на ракете SCALP-EG свою личную подпись.
- 6 августа издание Spiegel написало, что два члена Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер страны Олаф Шольц, выступили за передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. Свою позицию они объяснили тем, что это поможет контрнаступлению ВСУ.
- Депутат Бундестага от СДП Андреас Шварц отметил, что наступление Сил обороны затормаживается, а у Украины нет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. Он подчеркнул, что для уменьшения сомнений можно потребовать от Украины не использовать эти ракеты на территории России.