Об этом 24 Каналу заявила руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, задача Украины – получить военную помощь от стран-партнеров.

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"Наша задача – получить от партнеров поддержку. Они отдают себе отчет, что Украина умеет пользоваться этой поддержкой метко и эффективно. В конце концов, реализация этих проектов самой Украиной и является обеспечением безопасности европейского общества", – подчеркнула она.

ВСУ смогут овладеть любым оружием

Есть информация, что Украина может получить немецкие ракеты Taurus. Также говорят, что с помощью этих ракет ВСУ смогут уничтожить Крымский мост.

Как только нам передадут (ракеты – 24 Канал) – мы обязательно их "передадим" россиянам. А что касается Крымского моста, то его судьба уже определена. Он лишний,

– отметила Наталья Гуменюк.

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга подчеркнула, что украинские защитники смогут овладеть любым оружием, которое предоставят государства-союзницы.

"Наши военные – уникальные люди, которым приходится просто "из колес" овладевать очень многим современным вооружением, с которым они раньше не сталкивались. Но у них нет времени на очень глубокое изучение в смысле расхода большого промежутка времени. Нам нужно воевать уже", – обьяснила она.

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