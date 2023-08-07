Про це 24 Каналу заявила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, завдання України – отримати військову допомогу від країн-партнерів.
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"Наше завдання – отримати від партнерів підтримку. Вони усвідомлюють, що Україна вміє користуватися цією підтримкою влучно і ефективно. Зрештою, реалізація цих проєктів самою Україною і є забезпеченням безпеки європейського товариства", – підкреслила вона.
ЗСУ зможуть опанувати будь-яку зброю
Є інформація, що Україна може отримати німецькі ракети Taurus. Також говорять про те, що за допомогою цих ракет ЗСУ зможуть знищити Кримський міст.
Як тільки нам передадуть (ракети – 24 Канал) – ми обов'язково їх "передамо" росіянам. А щодо Кримського мосту, то його доля вже визначена. Він зайвий,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня наголосила, що українські захисники зможуть опанувати будь-яку зброю, яку нададуть держави-союзниці.
"Наші військові – унікальні люди, яким доводиться просто "з коліс" опановувати дуже багато сучасного озброєння, з яким вони раніше не стикалися. Але вони не мають часу на дуже глибоке вивчення у сенсі витрати великого проміжку часу. Нам потрібно воювати вже", – пояснила вона.
Ракети SCALP-EG та Taurus для України: головне
- Україна 6 серпня отримала від Франції далекобійні крилаті ракети SCALP-EG. Під час урочистостей з нагоди Дня Повітряних сил нашої держави Президент України Володимир Зеленський підписав одну з них. Він написав українське національне гасло – Слава Україні. Крім того, він також поставив на ракеті SCALP-EG свій особистий підпис.
- 6 серпня видання Spiegel написало, що два члени Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є канцлер країни Олаф Шольц, виступили за передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Свою позицію вони пояснили тим, що це допоможе контрнаступу ЗСУ.
- Депутат Бундестагу від СДП Андреас Шварц зазначив, що наступ Сил оборони загальмовується, а Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. Він підкреслив, що для зменшення сумнівів можна вимагати від України не використовувати ці ракети по території Росії.