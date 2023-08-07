Про це 24 Каналу заявила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, завдання України – отримати військову допомогу від країн-партнерів.

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"Наше завдання – отримати від партнерів підтримку. Вони усвідомлюють, що Україна вміє користуватися цією підтримкою влучно і ефективно. Зрештою, реалізація цих проєктів самою Україною і є забезпеченням безпеки європейського товариства", – підкреслила вона.

ЗСУ зможуть опанувати будь-яку зброю

Є інформація, що Україна може отримати німецькі ракети Taurus. Також говорять про те, що за допомогою цих ракет ЗСУ зможуть знищити Кримський міст.

Як тільки нам передадуть (ракети – 24 Канал) – ми обов'язково їх "передамо" росіянам. А щодо Кримського мосту, то його доля вже визначена. Він зайвий,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня наголосила, що українські захисники зможуть опанувати будь-яку зброю, яку нададуть держави-союзниці.

"Наші військові – унікальні люди, яким доводиться просто "з коліс" опановувати дуже багато сучасного озброєння, з яким вони раніше не стикалися. Але вони не мають часу на дуже глибоке вивчення у сенсі витрати великого проміжку часу. Нам потрібно воювати вже", – пояснила вона.

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