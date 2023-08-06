Це сталося під час урочистостей з нагоди Дня Повітряних сил нашої держави. Тепер ракета SCALP-EG, вочевидь, полетить прямісінько у бік окупантів.
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Зеленський підписав ракету SCALP-EG
На французькому боєприпасі Зеленський написав українське національне гасло – Слава Україні. Крім того, він також поставив на ракеті SCALP-EG свій особистий підпис.
Володимир Зеленський поставив свій підпис на ракеті SCALP-EG / Фото Офісу Президента
Тоді ж глава держави відзначив Повітряні сили України, сказавши, що вони рятівники життя кожного українця. Таким чином він привітав їх з професійним святом.
Ми дякуємо за тисячі врятованих життів у містах і селах. Україна може битися й жити, бо є наші воїни, які очищують наше небо від російського зла,
– наголосив Зеленський.
Президент також запевнив, що настане час, коли в українському небі не знайдеться жодного місця жодному російському винищувачу, ракеті та дрону окупантів.
Наостанок Володимир Зеленський подякував усім у світі, хто допомагає захищати українське небо й життя наших громадян.
Що відомо про ракету SCALP-EG
- SCALP-EG – це авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля", яку виробляє компанія MBDA. Ця ракета спільно вироблена Британією й Францією, а її аналогічною назвою є – Storm Shadow.
- Вага її бойової частини – 450 кілограмів. Ці ракети є в кількох модифікаціях із дальністю польоту від 290 до 560 кілометрів.
- Вартість однієї ракети становить 850 тисяч євро. Її швидкість становить – 1000 кілометрів на годину.
Що відомо про передачу Україні ракет SCALP-EG
- Перед початком саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні далекобійних ракет SCALP-EG. Точну кількість, яку планує Франція передати Україні, Макрон не сказав.
- Зрештою речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що результат від роботи цих ракет в Україні вже бачили. Зокрема, ці ракети є французькою адаптацію британських ракет Storm Shadow.
- Також військовий експерт Григорій Тамар заявив, що ефект від цієї ракети по позиціях російських окупантів буде гарним. За його словами, це буде "сюрпризом" для окупантів.