Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ завдали удару по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Згодом у ЗСУ підтвердили влучання по мосту.

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Що відомо про "бавовну" біля Генічеська

За словами колаборанта, Сили оборони України випустили по мосту 12 ракет, 9 з яких нібито збили ППО окупантів.

Також перебито газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ, що проходив поруч із мостом. Понад 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання,

– заявив Сальдо.

Він запевняє, що важливого військового значення цей міст буцімто не має, а пошкодження, мовляв, невеликі.

Згодом у мережі з'явилося фото цих "незначних" пошкоджень. Вочевидь, у когось викривлене почуття реальності.

Пошкодження мосту через Тонку протоку: фото

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив про "кару небесну" в районі одного з мостів біля Генічеська. Він додав, що "газопровід трохи втомивсь", при цьому цивільне населення не зачепило, а окупанти зазнали поранень.

Де розташований міст через Тонку протоку: дивіться на карті

Довідка. Генічеська протока або ж Тонка протока – протока між північним кінцем Арабатської стрілки та материком. Вона з'єднує Азовське море із затокою озера Сиваш.

У ЗСУ додали, що головною метою удару по мосту було перерізати автомобільне за залізничне сполучення із Кримом".