У неділю, 6 серпня, в районі аж двох мостів у Херсонській області прогриміли вибухи, про що активно почали писати телеграм-канали. Власне, в районі Чонгарського мосту та переправи через протоку Тонка було гучно. Через певний час в ЗСУ підтвердили удар по останньому з названих мостів.

Дивіться також Чонгарський автомобільний міст втомився: у мережі показали фото

Атака на міст через протоку Тонка

Зазначимо, що ця переправа сполучає поки ще окупований Генічеськ в Херсонській області з Арабатською стрілкою. Удар по ній прокоментував речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаренко.

Влучання по мосту через протоку Тонка, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Головна мета (удару – 24 Канал) – перерізати автомобільне та залізничне сполучення із Кримом,

– повідомив він.

Окрім того, місцеві колаборанти писали в мережі про те, що нібито українська армія випустила по переправі 12 ракет та аж 9 з них "вдалось збити" завдяки "успішній роботі ППО". Власне, ці казки вигадував, зокрема, так званий голова окупованої Херсонщини Владімір Сальдо.

"Також перебито газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ, що проходив поруч із мостом. Понад 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання", – заявив зрадник, наголосивши, що пошкодження переправи "незначні" та їх можна усунути нібито за декілька днів.

Де розташований міст через протоку Тонка: дивіться на карті від Google maps

Чонгарський міст також "втомився"