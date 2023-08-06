В воскресенье, 6 августа, в районе двух мостов в Херсонской области прогремели взрывы, о чем активно начали писать телеграм-каналы. Собственно, в районе Чонгарского моста и переправы через пролив Тонкий было громко. Через некоторое время в ВСУ подтвердили удар по последнему из названых мостов.
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Атака на мост через пролив Тонкий
Отметим, что эта переправа соединяет пока оккупированный Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Удар по ней прокомментировал представитель Оперативного командования "Юг" Владислав Назаренко.
Попадание по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Главная цель (удара – 24 Канал) – перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом,
– сообщил он.
Кроме того, местные коллаборанты писали в сети о том, что якобы украинская армия выпустила по переправе 12 ракет и 9 из них "удалось сбить" благодаря "успешной работе ПВО". СобственноЮ эти сказки придумывал, в частности, так называемый председатель оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо.
"Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, проходивший рядом с мостом. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", – заявил предатель, подчеркнув, что повреждения переправы "незначительны" и их можно устранить якобы за несколько дней.
Где расположен мост через пролив Тонкий: смотрите на карте от Google maps
Чонгарский мост также "устал"
- Как мы уже писали выше, не повезло 6 августа также Чонгарскому мосту, соединяющему Левобережье Херсонщины с временно оккупированным Крымом.
- До полномасштабного вторжения одноименный населенный пункт (Чонгар) был такой себе "буферной зоной" между полуостровом и подконтрольной территорией Украины.
- Хотя россияне уверяют, что и Чонгарский мост, и мост через пролив Тонкий являются "гражданскими объектами", нет сомнений в том, что их использовали захватчики, в частности, как логистические маршруты для поставок всего необходимого на фронт.