В воскресенье, 6 августа, в районе двух мостов в Херсонской области прогремели взрывы, о чем активно начали писать телеграм-каналы. Собственно, в районе Чонгарского моста и переправы через пролив Тонкий было громко. Через некоторое время в ВСУ подтвердили удар по последнему из названых мостов.

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Атака на мост через пролив Тонкий

Отметим, что эта переправа соединяет пока оккупированный Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Удар по ней прокомментировал представитель Оперативного командования "Юг" Владислав Назаренко.

Попадание по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Главная цель (удара – 24 Канал) – перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом,

– сообщил он.

Кроме того, местные коллаборанты писали в сети о том, что якобы украинская армия выпустила по переправе 12 ракет и 9 из них "удалось сбить" благодаря "успешной работе ПВО". СобственноЮ эти сказки придумывал, в частности, так называемый председатель оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо.

"Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, проходивший рядом с мостом. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", – заявил предатель, подчеркнув, что повреждения переправы "незначительны" и их можно устранить якобы за несколько дней.

Где расположен мост через пролив Тонкий: смотрите на карте от Google maps

Чонгарский мост также "устал"