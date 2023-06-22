Чонгарский мост, на котором произошел "хлопок", расположенный возле оккупированного села Чонгар в Херсонской области, пишет 24 Канал. До полномасштабного вторжения россиян село Чонгар было так называемой буферной зоной между Украиной и Россией, захватившей Крым.
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Чонгар был буферной зоной
В 2014 году россияне установили у Чонгара блокпост и заминировали поля вокруг села. В конце концов, в Чонгаре появился КПВВ, через который можно было с территории Украины въехать в оккупированный Крым.
Чонгар оказался оккупирован российскими силами с 24 февраля 2022 года. Через Чонгар россияне, как было сказано выше, перекидывают технику из оккупированного Крыма.
Где расположен Чонгар: показываем на карте
Чонгарский мост посетил "хлопок": что известно
- Утром 22 июня российские пропагандисты сообщили о "хлопке" на Чонгарском мосту. Также оккупанты заявили, что есть прилеты по ряду мостов между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.
- На Чонгарском мосту "хлопок" пробил мост насквозь в двух местах. Также повреждено дорожное покрытие дублирующего моста. Речь идет о старом мосте через Сиваш, который расположен рядом с Чонгарским мостом.
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- Комментируя "хлопок", в ВСУ заявили, что предупреждали оккупантов о штормах. "Какой это будет шторм, Storm Shadow или естественный, это уже как пойдет", – сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
- Известно, что российские пропагандисты уже заявили, что по мосту якобы ударили ракетами Storm Shadow.
- В украинской разведке были более лаконичны, комментируя "хлопок" на Чонгарском мосту. Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что "продолжение следует".
- Более многословны оккупанты. В частности, ставленник Кремля на оккупированной Херсонщине Владимир Сальдо пригрозил, что Россия в ответ нанесет удары по Одесской области и Молдове.