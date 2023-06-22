Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал. По ее словам, сезон "хлопка" у оккупантов будет цвести.

К теме "Ох**неть": в сети появились первые кадры с Чонгарского моста после прилета

Оккупантам нужно привыкать к "хлопку"

Как отметила Гуменюк, захватчикам нужно привыкать к тому, что сезон "хлопка" в Крыму будет процветать.

Мы также говорили о том, что штормить будет. Какой это будет шторм, Storm Shadow или естественный, это уже как пойдет. Но штормить будет,

– подчеркнула она.

Обратите внимание! Чонгарский мост проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой. В 2014 году в ответ на оккупацию Крыма Россией правительство Украины поручило заминировать старый и новый мост с украинской стороны.

Атака на Чонгарский мост: все, что известно