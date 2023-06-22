Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал. За її словами, сезон "бавовни" в окупантів буде квітнути.

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Окупантам треба звикати до "бавовни"

Як зазначила Гуменюк, загарбникам треба звикати до того, що сезон "бавовни" у Криму буде квітнути.

Ми також говорили про те, що штормити буде. Який це буде шторм, чи Storm Shadow, чи природний, це вже як піде. Але штормити буде,

– наголосила вона.

Зверніть увагу! Чонгарський міст проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка – Джанкой. У 2014 році у відповідь на окупацію Криму Росією уряд України доручив замінувати старий та новий мости з українського боку.

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