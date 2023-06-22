Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал. За її словами, сезон "бавовни" в окупантів буде квітнути.
До теми "Ох**ніти": у мережі з'явилися перші кадри з Чонгарського мосту після прильоту
Окупантам треба звикати до "бавовни"
Як зазначила Гуменюк, загарбникам треба звикати до того, що сезон "бавовни" у Криму буде квітнути.
Ми також говорили про те, що штормити буде. Який це буде шторм, чи Storm Shadow, чи природний, це вже як піде. Але штормити буде,
– наголосила вона.
Атака на Чонгарський міст: все, що відомо
- Нагадаємо, що зранку 22 червня "бавовна" прилетіла по Чонгарському мосту. Місцеві жителі оприлюднили перші кадри після прильоту.
- У ГУР прокоментували ураження Чонгарського мосту, через який окупанти раніше переправляли військову техніку з Криму.
- У розвідці зауважили, що аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях щодо військової доцільності, будуть уже після звільнення цих окупованих територій. І це обов'язково станеться.
- Окрім того, телеграм-канали повідомляють, що є прильоти по низці мостів між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом. Загарбники у своїх бідканнях згадують Storm Shadow. Водночас, можливо, мости просто втомилися бачити обличчя загарбників й вирішили прилягти та трохи відпочити.
- Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук вважає, що є декілька версій того, що відбулося. Зокрема, причиною може бути землетрус, який сколихнув тимчасово окупований Крим. Відчули поштовхи поблизу Севастополя.
- Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що пошкодження мосту у Чонгарі має дуже велике значення.