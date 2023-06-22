Зранку 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту. Російські загарбники зловили паніку. Про це пише 24 Канал.

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З'явилися кадри після удару по мосту

Російські пропагандистські телеграм-канали опублікували кадри, зняти одразу після прильоту по Чонгарському мосту. Невідомий чоловік, який знімає відео, м'яко кажучи, здивований. Наразі 24 Каналу важко встановити, звідки саме велась зйомка. Проте на записі можна почути, що він подумав, що це атака на Джанкой.

Те, що одразу впадає в очі на відео – великий сірий стовп диму, який здіймається вгору над мостом. Проте це ще не все. Якщо звернути увагу на передній план, то можна побачити оборонну лінію окупантів – зуби дракона.

Зверніть увагу. Крим із Херсонською областю з'єднують 2 дороги: дві в районі Армянська (через Каланчак та Чаплинку) та одна – через Чонгар. Саме дорога через Чонгар, яка нині була атакована, найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область.

Відео після прильоту по Чонгарському мосту: дивіться відео

На цьому напрямку прилетіло одразу по двох мостах

Цікаво, що окрім основного, Чонгарського мосту, одразу прилетіло й по старому мосту через Сиваш, який прокладений поруч. Вочевидь, "про всяк випадок".

Наразі автівки через Чонгар не пропускають. Окупанти закликали людей прокладати маршрути через Армянськ.

Проте варто зазначити, що це не єдина приємна "бавовна" за цей ранок. Вночі прилетіло по турбазі "Троянда" в селі Азовське Бердянського району, де окупанти влаштували собі базу. Гучний вибух у районі Бердянська пролунав о 01:40 й був таким потужним, що його було чутно навіть за 50 кілометрів – у селі Урзуф Маріупольського району.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку окупанти не могли загасити близько години.