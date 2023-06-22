Гучний вибух у районі Бердянська пролунав о 01:40. Вибух, за словами заступника мера Маріуполя, було чутно навіть за 50 кілометрів – у селі Урзуф Маріупольського району.

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Сяйво після "бавовни" спостерігали понад годину

Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів на базі відпочинку "Троянда" в селі Азовське Бердянського району.

Унаслідок соковитої "бавовни" виникла пожежа. Петро Андрющенко зазначив, що зоряво спостерігали понад годину. Схоже повідомлення поширив і речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Показуємо базу "Троянда" на карті

ЗСУ наступають на Бердянському напрямку

Сили оборони України просуваються на Півдні, розвиваючи контрнаступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Контрнаступ ЗСУ супроводжується постійною "бавовною" в окупованому Бердянську.

Унаслідок вдалих дій українських військових окупанти зазнають великих втрат у техніці та особовому складі. Через це в окупованому Бердянську переповнений морг.

З початком наступу ЗСУ Росія перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів. Журналістам вдалось ідентифікували моделі гелікоптерів. Мовиться про 5 вертольотів Ка-52, 9 вертольотів Мі-8 або Мі-24 та 13 вертольотів Ка-29.

"Бавовна" розгулялася: прилетіло по Чонгарському мосту

Вранці 22 червня окупанти повідомили про влучання по Чонгарському мосту, який з'єднує материкову Україну та окупований Крим. Після "бавовни" автомобілі не пропускають на міст.

Окрім того, телеграм-канали повідомляють, що є прильоти по низці інших мостів між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом.

Офіційні особи в Києві наразі жодних заяв про "бавовну" на мостах не робили. Водночас у мережі поширюють світлини "притомлених" мостів.