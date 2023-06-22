Громкий взрыв в районе Бердянска прогремел в 01:40. Взрыв, по словам заместителя мэра Мариуполя, был слышен даже в 50 километрах – в селе Урзуф Мариупольского района.

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Сияние после "хлопка" наблюдали больше часа

Местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Троянда" в селе Азовское Бердянского района.

В результате сочного "хлопка" возник пожар. Петр Андрющенко отметил, что сияние наблюдали более часа. Похожее сообщение распространил и представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Показываем базу "Троянда" на карте

ВСУ наступают на Бердянском направлении

Силы обороны Украины продвигаются на Юге, развивая контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Контрнаступление ВСУ сопровождается постоянной "хлопком" в оккупированном Бердянске.

В результате удачных действий украинских военных оккупанты терпят большие потери в технике и личном составе. Поэтому в оккупированном Бердянске переполненный морг.

С началом наступления ВСУ Россия перебросила на аэродром Бердянска 20 вертолетов. Журналистам удалось идентифицировать модели вертолетов. Речь идет о 5 вертолетах Ка-52, 9 вертолетах Ми-8 или Ми-24 и 13 вертолетах Ка-29.

"Хлопок" разгулялся: прилетело по Чонгарскому мосту

Утром 22 июня оккупанты сообщили о попадании по Чонгарскому мосту, соединяющий материковую Украину и оккупированный Крым. После "хлопка" автомобили не пропускают на мост.

Кроме того, телеграм-каналы сообщают, что прилеты по ряду других мостов между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.

Официальные лица в Киеве пока никаких заявлений о "хлопке" на мостах не делали. В то же время в сети распространяют фотографии "уставших" мостов.