Местные жители на Запорожье уже почувствовали начало контрнаступления ВСУ. Увеличилось количество обстрелов. За последние сутки Запорожскую область обстреляли 122 раза. Об этом 24 Каналу сообщила журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

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Враг тоже готовится

В результате последних обстрелов ранен 78-летний мужчина, житель одного из поселков.

В то же время к контрнаступлению готовятся не только жители оккупированных территорий, но и российские захватчики. По официальной информации, враг проводит оборонительные действия.

Депутат рассказала о ситуации на Запорожском направлении: смотрите видео

Но военные, воюющие на Запорожском направлении, отметила депутат, сообщают, что работы им хватает. Говорят, что они хорошо насыпают врагу.

"Также есть информация, что в Бердянске переполнен морг. И это одна из хороших новостей, которыми сегодня мы можем поделиться нашим контрнаступлением", – рассказала Алиса Сысоева.

Важно! Генштаб сообщает, что украинские силы двинулись в контрнаступление на Бердянском направлении. Более того, ВСУ уже деоккупировали несколько квадратных километров украинской территории. Сейчас ведутся бои в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка.

Что происходит на Запорожском направлении