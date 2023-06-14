Місцеві жителі на Запоріжжі вже відчули початок контрнаступу ЗСУ. Збільшилась кількість обстрілів. За останню добу Запорізьку область обстріляли 122 рази. Про це 24 Каналу повідомила журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

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Ворог теж готується

Внаслідок останніх обстрілів є поранений 78-річний чоловік, мешканець одного з селищ.

Водночас до контрнаступу готуються не тільки мешканці окупованих територій, але й російські загарбники. За офіційною інформацією ворог проводить оборонні дії.

Депутатка розповіла про ситуацію на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Але військові, які воюють на Запорізькому напрямку, зазначила депутатка, повідомляють, що робити їм вистачає. Кажуть, що ворогу вони добре насипають.

"Також є інформація, що в Бердянську переповнений морг. І це одна з гарних новин, якими сьогодні ми можемо поділитись щодо нашого контрнаступу", – розповіла Аліса Сисоєва.

Важливо! Генштаб повідомляє, що українські сили рушили в контрнаступ на Бердянському напрямку. Ба більше, ЗСУ вже деокупували декілька квадратних кілометрів української території. Зараз тривають бої в районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка.

Що відбувається на Запорізькому напрямку