Речник Генерального штабу ЗСУ України Андрій Ковальов запевнив, що Сили оборони досягли часткового успіху в результаті наступальної операції. Як він наголосив, за останні три доби наші воїни просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 квадратних кілометрів земель.

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Де тривають бої

Зі слів представника Генштабу зрозуміло, що ситуація на полі бою не є простою, однак українським бійцям вдається просуватись.

На Бердянському напрямку бої тривають в районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка,

– констатував Ковальов.

Окрім того, він зазначив, що Росія збільшила кількість ракетно-авіаційних ударів, та згадав про пуски ворогом у ніч на 14 червня таких повітряних цілей по об'єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині:

крилатих ракет типу "Х-22";

крилатих ракет морського базування "Калібр";

безпілотників типу "Шахед"

Зверніть увагу! Відомо, що ППО знищила 3 "Калібри" та 9 ударних безпілотників під час цієї атаки.

Контрнаступ ЗСУ: останнє