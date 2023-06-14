Події на полі бою загострюються, однак Збройним Силам вдається потрохи просуватись та звільняти українські міста й села. Разом з тим речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, як контрнаступ вплинув на дії ворога, – інформує 24 Канал.

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Куди спрямовані обстріли

За словами Гуменюк, зараз Росія скеровує ракети насамперед на тилові регіони неподалік від лінії фронту, адже там, на думку загарбників, – зона постачання ресурсів на передову.

Активність ворожих атак спрямована на дальші тилові регіони, що, за розумінням ворога, мають бути зоною постачання ресурсів для лінії фронту. Це Дніпропетровщина, яка буквально межує зі Запорізькою областю, де розвиваються активніші події,

– констатувала речниця.

Також вона заявила, що контрнаступ ЗСУ безпосереднього критичного впливу на обстріли окупантами Миколаївщини, Херсонщини та загалом Півдня – не має. Однак, слід сказати, що інтенсивність ударів по цьому регіону все ж дещо впала.

Гуменюк пояснила це тим, що окупантам довелось відтягнути позиції та облаштуватись на нових рубежах оборони через підрив Каховської ГЕС та повінь.

Зверніть увагу! Як зазначила спікерка, за минулу добу було зафіксовано 38 обстрілів Півдня. Раніше цей показник становив від 50 до 70 ударів за день.

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