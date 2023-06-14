События на поле боя обостряются, однако Вооруженным Силам удается понемногу продвигаться и освобождать украинские города и села. Вместе с тем спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, как контрнаступление повлияло на действия врага, – информирует 24 Канал.

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Куда направлены обстрелы

По словам Гуменюк, сейчас Россия направляет ракеты, прежде всего, на тыловые регионы неподалеку от линии фронта, ведь там, по мнению захватчиков, – зона поставки ресурсов на передовую.

Активность вражеских атак направлена на дальнейшие тыловые регионы, что, по пониманию врага, должны быть зоной поставки ресурсов для линии фронта. Это Днепропетровщина, которая буквально граничит с Запорожской областью, где развиваются более активные события,

– констатировала спикер.

Также она заявила, что контрнаступление ВСУ непосредственного критического влияния на обстрелы оккупантами Николаевщины, Херсонщины и Юга – не имеет. Однако следует сказать, что интенсивность ударов по этому региону все же несколько упала.

Гуменюк объяснила это тем, что оккупантам пришлось оттянуть позиции и обустроиться на новых рубежах обороны из-за подрыва Каховской ГЭС и наводнения.

Обратите внимание! Как отметила спикер, за минувшие сутки было зафиксировано 38 обстрелов Юга. Ранее этот показатель составлял от 50 до 70 ударов в день.

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