О взрывах в Одессе рассказала журналистка 24 канала. Сигнал о воздушной тревоге и самих взрывах раздался с разницей в несколько минут.

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Что известно о ракетной атаке

В ночь на 13 июня Россия тоже атаковала Украину

  • В Воздушных силах ВСУ рассказали подробнее о том, чем и откуда россияне атаковали Украину 13 июня. Для обстрела враг использовал сразу восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски ракет совершили из района Каспия. Кроме того, запустили оккупанты несколько "Шахедов" с южного направления.
  • По имеющейся информации, враг выпустил 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также около четырех иранских "мопедов". Силы и средства ПВО уничтожили десять крылатых ракет, а также один беспилотник.
  • К сожалению, оккупанты попали в пятиэтажку в Кривом Роге. В результате погибли 11 человек: 8 мужчин, 2 женщины и 17-летний парень.
  • Следует заметить, что к утру оккупанты снова ударили из Каспия тремя Ту-95МС. Предварительно на территорию Украины залетела только одна ракета. Ее уничтожило украинское ПВО.