О взрывах в Одессе рассказала журналистка 24 канала. Сигнал о воздушной тревоге и самих взрывах раздался с разницей в несколько минут.

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Что известно о ракетной атаке

03:50 В ОК "Юг" подтвердили, что враг атаковал Одессу "Калибрами" со стороны Черного моря. Предварительно, 2 ракеты сбили силы ПВО.



В результате атаки произошло возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

02:55 Спикер Одесской ОВА записал еще одно сообщение для жителей региона. Ракетная атака была, угроза была,

– подчеркнул Братчук.

02:54 В Одесской области – отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.

02:47 Местные СМИ пишут, что в одном из районов Одессы вспыхнул пожар. Это пока все детали, известные на данный момент.

02:36 Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук обратился к жителям области. Их он попросил не покидать укрытий или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Также призвал не рисковать своей жизнью в стремлении увидеть, как работают наши защитники.

02:33 В Одессе прогремели мощные взрывы. В Monitor написали, что это может быть работа ПВО.

02:29 В Monitor попросили людей быть осторожными, ведь цель все-таки летит в Одессу.

02:27 Воздушную тревогу объявили жителям Одесской области, а через минуту – Николаевской. Тогда же мониторинговый канал Monitor предупреждал, что в Одесскую область летит цель.

00:28 Мониторинговый канал сообщал, что в Черное море вывели уже три ракетоносителя. Возможный общий залп – 20 "Калибров".

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