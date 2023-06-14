В Воздушных силах ВСУ рассказали подробнее о том, чем и откуда россияне атаковали Украину 13 июня. Для обстрела враг использовал сразу восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски ракет совершили из района Каспия. Кроме того, запустили оккупанты несколько "Шахедов" с южного направления.
По имеющейся информации, враг выпустил 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также около четырех иранских "мопедов". Силы и средства ПВО уничтожили десять крылатых ракет, а также один беспилотник.
К сожалению, оккупанты попали в пятиэтажку в Кривом Роге. В результате погибли 11 человек: 8 мужчин, 2 женщины и 17-летний парень.
Следует заметить, что к утру оккупанты снова ударили из Каспия тремя Ту-95МС. Предварительно на территорию Украины залетела только одна ракета. Ее уничтожило украинское ПВО.