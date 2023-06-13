О том, что количество погибших в результате обстрелов Кривого Рога возросло, сообщил городской глава Александр Вилкул. Ранее в Офисе Генпрокурора сообщали о 4-х жертвах атаки. 24 Канал собрал все, что известно о жертвах и пострадавших в результате новой циничной атаки врага.
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"К сожалению, уже 6 погибших. Спасательная операция продолжается", – сообщил Александр Вилкул.
25 человек – ранены
По данным следствия, в ночь на 13 июня 2023 года вооруженные силы России совершили ракетную атаку по городу Кривой Рог. В результате обстрела 25 человек получили множественные ранения.
Ликвидация пожара в многоэтажном доме и разбор завалов продолжаются.
"Существенные разрушения получили многоэтажные и частные дома, частное предприятие, автомобильное предприятие, автомобили", – сообщили в Офисе генпрокурора.
Последствия ракетной атаки в Кривом Роге / Фото Офиса Генпрокурора
Отмечают, что при осмотре мест событий обнаружены обломки ракет, тип которых устанавливается. Поэтому сказать, какими ракетами атаковал враг – сложно.
Спасательно-розыскные работы продолжаются. Устанавливается точное количество потерпевших.