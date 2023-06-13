Жительница Кривого Рога Елена, которая вместе с мужем живет рядом с домом, куда попала ракета, поговорила с журналистами.

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Женщина рассказала, что услышала звук и посыпались стекла.

Потом взрыв такой страшный, что невозможно. Я кричу: дед, дед! Он не отзывается. Я потихоньку поднялась, и он поднялся. Смотрю, палец держит, и на ноге стекло его наверняка задело,

– рассказала Елена.

Последствия обстрела Кривого Рога / Фото Суспильне Днепр

Что известно об обстреле Кривого Рога

В ночь на 13 июня оккупанты обстреляли территорию Украины. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что враг попал в несколько мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека. Еще около 30 – пострадали.

Досталось и другим городам Украины, в частности:

Оккупанты атаковали столицу крылатыми ракетами Х-101/555, выпущенными стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря. Все вражеские цели были сбиты украинским ПВО.

Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города дронами-камикадзе Shahed. В результате пострадали коммунальные предприятия в Киевском районе и складские помещения в Салтовском районе.

Также Сергей Лысак добавил, что враг не оставляет в покое Никопольщину. Ночью россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Покровскую и Марганецкую общины. Территорию обследуют.