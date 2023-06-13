Жителька Кривого Рогу Олена, яка разом з чоловіком живе поруч з будинком, куди влучила ракета, поговорила з журналістами.

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Жінка розповіла, що почула звук та посипалося скло.

Потім вибух такий страшний, що неможливо. Я кричу: діду, діду! Він не озивається. Я потихеньку піднялась, і він піднявся. Дивлюся, палець тримає, і на нозі скло його напевно зачепило,

– розповіла Олена.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу / Фото Суспільне Дніпро

Що відомо про обстріл Кривого Рогу

У ніч проти 13 червня окупанти обстріляли територію України. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ворог влучив у кілька мирних об'єктів у різних частинах міста, зокрема в п'ятиповерхову будівлю. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше троє людей. Ще близько 30 – постраждали.

Дісталося й іншим містам України, зокрема:

окупанти атакували столицю крилатими ракетами Х-101/555, випущеними стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря. Усі ворожі цілі були збиті українською ППО.

міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста дронами-камікадзе Shahed. В результаті постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення у Салтівському районі.

Також Сергій Лисак додав, що ворог не полишає у спокої Нікопольщину. Вночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.