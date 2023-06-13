Частину ворожих ракет та БпЛА цієї ночі вдалося збити. Усе, що відомо про атаку окупантів на Україну, розповідає 24 Канал.

Важливо Ракета влучила у житлову багатоповерхівку у Кривому Розі – наслідки моторошні

Тривога по всій Україні: ворог атакував ракетами та "Шахедами"

Близько о пів на 2 годину повітряну тривогу почали оголошувати на Півдні. Невдовзі "почервоніла" вся територія України. Згодом ЗМІ почали повідомляли про перші вибухи. Зокрема, відповідні звуки чули у Дніпропетровській області, Харкові, Кривому Розі, Кіровоградській та Київській областях.

Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 "Шахедами", 1 – знищено нашими захисниками,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Російські терористи влучили в багатоповерхівку в Кривому Розі

Вибухи у Кривому Розі о 03:26 підтвердив керівник районної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Згодом він опублікував повідомлення про моторошні наслідки.

"Високоточні" потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно, є люди під завалами. Повна інформація буде після ліквідації,

– написав Вілкул.

Також додав, що всі необхідні служби працюють на місці, станом на 5 годину ранку завершують гасити пожежі. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що, на жаль, є загиблі та поранені.

Окупанти влучили в багатоповерхівку у Кривому Розі / Фото з телеграму Лисака

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У Харкові прильоти по цивільній інфраструктурі

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували Харків "Шахедами". На жаль, є прильоти по цивільній інфраструктурі. Зокрема, за попередньою інформацією, постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а також складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа.

Терехов додав, що на місцях вже працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.

Усі ворожі цілі, які летіли на Київ, збили

У КМВА повідомили, що за попередніми даними, російські загарбники атакували столицю крилатими ракетами. Наша ППО відпрацювала на відмінно.

Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони,

– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Також додав, що інформація про жертв чи руйнування наразі не надходила. Дані збирають та уточнюють.