Росіяни здійснили атаку БпЛА "Шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова. Інформація про постраждалих уточнюється.

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У Харкові є влучання

Попередньо, в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа,

– повідомив міський голова.

Ігор Терехов зазначив, що на місцях прильотів працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.

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