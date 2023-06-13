Россияне совершили атаку БПЛА "Шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Информация о пострадавших уточняется.

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В Харькове есть попадание

Предварительно, в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом – складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар,

– сообщил городской голова.

Игорь Терехов отметил, что на местах прилетов работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

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