Сегодня 24 Канал, вместо традиционного анализа зарубежных СМИ, собрал мнения влиятельных на Западе генералов и аналитиков, проанализировавших цель и перспективы украинского наступления, не вдаваясь в тактические детали и не нарушая "тишину", о которой так просит Украина.

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Мнение 1. Цели Украины в контрнаступлении являются не только военными

Известная в Украине американская историк, писательница и журналистка Энн Эпплбаум в колонке для The Atlantic рассуждает об одной из важнейших целей украинского контрнаступления и говорит о предпосылках успеха украинцев.

Украинское контрнаступление началось и уже идет полным ходом. Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", "кошмарят" многочисленными рейдами Россию на ее же территории.

Беспилотники летают над Москвой, стреляя, вероятно, по домам российских топразведчиков. И это все на фоне конфликтов между российскими наемниками из ЧВК "Вагнер" и солдатами регулярной российской армии.

Согласно свежим данным Генштаба ВСУ, у Украины уже есть успехи на фронте, в частности официально объявлено об освобождении поселка Благодатное, что в Донецкой области.

Энн Эпплбаум не зря вспоминает о легендарном "Дне Д", 79-ю годовщину которого отмечали на прошлой неделе в Европе. В то же время эта военная операция, по ее словам, во многом не похожа и, вероятно, не будет похожа на высадку союзников в Нормандии.

Справка! "День Д" – это общепринятый в военном деле термин, которым обозначается день начала военной операции. Самая известная операция, связанная с датой "День Д" – это 6 июня 1944 года, когда войска западных союзников начали операцию "Оверлорд", высадкой воздушного и морского десантов на побережье французской Нормандии.



Тем не менее, стоит отметить, что военный термин "День Д" использовался как для высадки британцев и американцев во Франции, так и после.



В пасть смерти: Бойцы 16-го пехотного полка 1-й пехотной дивизии США выходят на берег на пляже Омахи утром 6 июня 1944 года / фото Chief Photographer's Mate (CPHoM)

Это контрнаступление также будет отличаться от фильмов о "Дне Д", потому что цели Украины не являются исключительно лишь военными.

Украинские войска прощупывают российскую оборону вдоль и поперек 1000-километровой линии фронта. ВСУ проводят "базовые операции", нанося удары по складам боеприпасов и другим целям в тылу россиян.

Украина хочет вернуть территории, утраченные с февраля 2022 года, а также территории, утраченные в 2014 году. Да, мы знаем, что украинцы могут это сделать, потому что они уже делали это раньше. Они выгнали россиян с севера Украины в самом начале войны. В сентябре они отвоевали у россиян часть Харьковской области, а через несколько месяцев – Херсон.

Но кроме того, что Украина отвоевывает свои земли, она также проводит своеобразную психологическую операцию: успехи ВСУ должны окончательно поставить точку и убедить российскую элиту, что война была роковой ошибкой, и что Россия не сможет ее выиграть ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

С этой целью также было важно убедить рядовых россиян, что они не в такой безопасности, как думали, что война ближе к их домам, чем они считали, и что диктатор Владимир Путин не так мудр, как они себе представляли. И все это украинцы должны сделать без полномасштабного вторжения в Россию, без оккупации Москвы и без эффектной капитуляции России на Красной площади,

– считает Энн Эпплбаум.

В то же время российские добровольцы, воюющие в России, являются частью этой борьбы и действительно имеют военную цель. Боевые действия могут помочь нейтрализовать непосредственно пограничную зону и отвлечь российские войска от более важных боев.

Но они также являются частью другой игры:

Как сказал один из членов группы с псевдонимом "Цезарь", в интервью The New York Times, они преследуют цель "продемонстрировать народу России, что можно сопротивляться и бороться против путинского режима внутри страны". Своим существованием они доказывают, что апатия не обязательна, что русская нация не является единой, и что никто не чувствует себя в безопасности только потому, что живет в границах России.

Беспилотники в Москве могут иметь такой же эффект. Они показывают москвичам, что никто не является неприкосновенным, даже жители Кремля. Возможно, они не убедит россиян "создавать сопротивление и бороться против путинского режима", но они могут помочь убедить людей начать думать о том, что будет дальше.

В этом контексте разрушение Каховской ГЭС на Днепре и других дамб и водных путей по всей временно оккупированной Украине преследует четкую цель.

Наводнения создают хаос, заставляя украинское государство заботиться об эвакуированных. Они создают большие, неожиданные водоемы между украинскими и российскими войсками, делая невозможным перемещение техники. Эти действия также посылают психологический сигнал: "мы сделаем все, что угодно, чтобы остановить вас. Нам все равно, как это будет выглядеть. Нам безразлично, кому это повредит".

Российский оккупационный режим не спасает людей, оказавшихся на крышах своих домов из-за наводнения, а российская армия обстреливает тех, кто участвует в спасательных операциях. Российские солдаты тоже тонули. Но армию, готовую потерять десятки тысяч людей в бессмысленной девятимесячной битве за Бахмут, вряд ли это волнует.

По ее словам, то, что мы видим, не является "туманом войны" в старомодном понимании. Это своеобразный вихрь торнадо из настоящих боев, происходящих вне экранов телевизоров, и фальшивых, происходящих на камеру.

За высадкой в Нормандии последовала длинная, кровавая походка союзников через Францию, за которой никто дома не наблюдал в реальном времени. Уверенность в том, что "День Д" был настоящим переломным моментом, появилась лишь в ретроспективе. Украинское контрнаступление пока разочаровывает поклонников панорамных драм, эффектных сражений и героических историй. Аналитик справедливо призвала Запад помнить, что настоящая цель контрнаступления – это не шоу и не развлечения для западных зрителей, а Украина платит за это каждый день большую цену.

Мнение 2. Не "День Д", а операция "Кобра"

Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан также дал оценку контрнаступлению Украины и рассказал о наиболее вероятном результате боевых действий. Об этом он написал в своей колонке для The Economist.

Справка! Мик Райан более 30 лет служил на разных должностях в армии Австралии и Объединенном штабе США. Сейчас он является научным сотрудником Центра стратегических и международных исследований, американского аналитического центра и Института Лоуи, австралийского аналитического центра.

Аналитики и военные эксперты часто сравнивают День высадки в Нормандии с украинским военным наступлением, которое сейчас разворачивается. Хотя обе были начаты в июне, лучшим сравнением, по мнению Райана, может быть операция "Кобра".



Американская пехота и танки M4 "Шерман" 4-й бронетанковой дивизии отправляются через город Кутанс, Нормандия. Операция "Кобра", июль 1944 года / фото US National Archives

Что известно об операции "Кобра" Крупная наземная операция, начатая Первой армией США спустя почти два месяца после высадки в Нормандии. Начавшись неудачно, со случайного убийства Лесли Макнейра, американского генерал-лейтенанта, и разворачиваясь поначалу медленно, когда операция набрала обороты, она оказалась чрезвычайно эффективной.



Именно "Кобра" прорвала немецкую оборону, что позволило союзникам использовать ее в последующих наступательных операциях.

Президент Владимир Зеленский, его вооруженные силы и союзники на Западе надеются на нечто подобное. Нужна решительная кампания, которая не только отвоюет часть украинской территории, но и уничтожит значительную часть российских вооруженных сил в Украине, чтобы они не смогли снова проводить наступательные операции в 2023 году.

В лучшем случае вся Украина будет освобождена в этом году. Наиболее вероятно освобождение значительной части Востока и Юга страны, что поставит Украину в выгодную стратегическую позицию для возвращения Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

Начиная с прошлого года, украинские стратеги работали с НАТО и моделировали разные варианты наступательных операций в 2023 году.

Обучение в Украине и за ее пределами до последнего обеспечивала подготовку военных. Украинские формирования тренировались вместе, отрабатывая преодоление препятствий, проникновение в оборону противника и использование отхода российских войск.

В течение нескольких месяцев на линии фронта шли разведывательные бои. Украинские и российские войска боролись за информацию на земле, используя беспилотные летательные аппараты, радиоэлектронные средства борьбы и спутниковые снимки, а также пытаясь отказать в доступе к информации своему противнику.

Украинские и российские войска боролись за информацию на земле, используя беспилотные летательные аппараты, радиоэлектронные средства борьбы и спутниковые снимки, а также пытаясь отказать в доступе к информации своему противнику. Обе стороны накапливают запасы материально-технических средств – от продовольствия и горючего до боеприпасов. Вооруженные силы Украины приняли на вооружение большое количество нового оборудования и выдали его своим подразделениям.

Во многом Мик Райан разделяет мнение Энн Эпплбаум. В последние недели Украина усилила свои дальние удары по российским объектам.

Первый тип целей был оперативным. Эти удары были нанесены по российским штабам, пунктам поставок и местам сосредоточения войск и имели целью нарушить сплоченность российской обороны и способность реагировать на украинские удары.

Второй тип ударов был политическим. Они включали в себя атаку беспилотников на Москву и вторжение в Белгородскую область. Целью было вызвать беспокойство среди лидеров в Москве и заставить их пересмотреть, где развертывать российские войска.

Новые украинские продвижения вокруг Бахмута и на Юге Украины, похоже, подтверждают, что время "Ч" пришло. Хитрые украинцы, проведя наступательные операции в Харьковской и Херсонской областях, научились планировать и проводить их. С улучшением их подготовки и планирования возросла и их способность обманывать врага и синхронизировать сложные вооруженные операции по нескольким направлениям,

– замечает австралийский генерал-майор.

Украинцы, по мнению Райана, будут открывать другие направления наступления, пытаясь ввести россиян в заблуждение относительно настоящих главных усилий своей кампании. Осуществляя эти атаки, они также будут наблюдать за российскими контрмерами: то, как россияне будут реагировать на эти атаки, будут перебрасывать резервы и усиливать ключевые направления, предоставит украинцам дополнительные возможности.

Военный отмечает, что украинские военные лидеры "умеют вынюхивать слабые места россиян и вводить врага в заблуждение по поводу своих намерений", они прекрасно это делали перед наступательной операцией, освободившей большую часть северо-восточной Харьковской области в сентябре прошлого года. Никто не понимает российское военное мышление лучше их.

Украинские солдаты стреляют из пушки у Бахмута, где идут ожесточенные бои с российскими войсками, в Донецкой области / фото Libkos / AP

На разных этапах кампании успех и поражение будут зависеть от решимости, профессионализма и вдохновения украинских военачальников, ставших "огненной смесью" профессиональных солдат и мобилизованных граждан.

Кампания будет сложной, кровавой и почти всегда непонятной сторонним наблюдателям. Это будет огромная работа, которая будет разворачиваться в течение месяцев, а не дней. Будут моменты, когда трудно увидеть конец или цель разрушений. Будет много неожиданностей, таких как разрушение Каховской ГЭС, что будет иметь большие и малые, хорошие и плохие последствия для украинской кампании наступления,

– предсказывает Мик Райан.

Но так же, как украинцы держат себя в руках, хорошо готовятся и терпеливо ждут, чтобы нанести массированный удар, так же и общество и политики на Западе должны быть внимательны и готовы оказать больше помощи, если это потребуется. Это подчеркивает австралийский генерал.

Он справедливо напоминает, что в июне 1944 года, когда мощные силы вторжения союзников пересекли Ла-Манш, генерал Дуайт Эйзенхауэр писал, что "глаза всего мира обращены на вас". Украинцы, которые боролись, страдали и приносили жертвы за последние 16 месяцев, хорошо знают, что мир наблюдает за тем, как они начинают следующую фазу освобождения от оккупантов.

Мнение 3. Как ВСУ искусно "дирижировать оркестром" в бою

Дэвид Петреус имел в своей карьере как неудачи, так и успехи, но он остается одним из наиболее уважаемых генералов ХХ века. Даже когда 101-я воздушно-десантная дивизия под его командованием стремительно наступала на Багдад в 2003 году, он задавался вопросом: "Скажите мне, чем это закончится?" Мнение генерала озвучил аналитик Макс Бут в своей колонке для The Washington Post.

Справка! Дэвид Петреус – генерал армии США в отставке, занимал должность директора Центрального разведывательного управления с 2011 по 2012 год. Петреус 37 лет отслужил в армии США. В частности, являлся командующим Международными объединенными вооруженными силами в Ираке, Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане и главой Центрального Командования Вооруженных сил США. В сентябре 2022 года мы записывали интервью с генералом, где он прогнозировал поражение Путина. Ознакомиться с материалом можно по ссылке.

Петреус не прогнозирует быстрого завершения войны в Украине. Несмотря на это, отставной генерал вернулся на прошлой неделе из Киева, где встречался с украинскими военными, с положительной оценкой перспектив начавшегося украинского контрнаступления. Петреус уверен, что "украинцы достигнут значительных прорывов и сделают гораздо больше, чем прогнозирует большинство аналитиков".

Это приятно слышно, ведь украинцы приступили к выполнению чрезвычайно сложной военной задачи. Они наступают на подготовленные оборонительные позиции, хорошо поддерживаемые артиллерией, а на войне оборона всегда имеет преимущество над наступлением. Обычное эмпирическое правило состоит в том, что атакующие силы должны иметь численное преимущество 3 к 1 в точке штурма, чтобы добиться успеха.

Острием украинского копья стали примерно восемь новых бронетанковых бригад, в общей сложности около 40 000 военнослужащих, подготовленных силами НАТО и вооруженных немецкими танками Leopard 2 и немецкими боевыми машинами пехоты Marder 1, британскими танками Challenger 2, американскими боевыми машинами "Бредли" и более специализированными машинами, похожими на бронированные бульдозеры, предназначенные для прорыва российских окопов и прохождения через российские минные поля.

Следующие силы должны действовать быстро, чтобы закрепить успехи, достигнутые ударными войсками на фронте. Как отметил Петреус, это была "способность, которой не хватало украинцам во время их поразительного наступления в Харькове минувшей осенью". Их целью будет продвижение к Азовскому морю, расторжение "сухопутного моста" между оккупированным Россией Крымом и оккупированным Россией Донбассом.

Наступление сил обороны с применением всех элементов военного могущества является самой сложной задачей в войне, и именно ее россияне не смогли осуществить во время своего неумелого вторжения в Украину в прошлом году (помните многокилометровую пробку из российской техники под Киевом?).

Американские военные очень хорошо научились вести маневренную общевойсковую войну – свидетельством этого является успех США в войне в Персидском заливе в 1991 году и марш на Багдад в 2003 году, но украинцы пока только во второй раз попытаются совершить такой маневр.

В то же время ВСУ пока не хватает критически важного элемента, обеспечившего успех американских войск – преимущества в воздухе. Но у россиян ее тоже нет.

Ни одна из сторон не может последовательно прорвать противовоздушную оборону другой стороны. Первые F-16 прибудут в Украину не раньше осени, так что украинским войскам придется обходиться без них в этом наступлении.

Неудивительно, что даже аналитики американской разведки угрюмо смотрели на перспективу прорыва украинских сил. Но Петреус убежден: "Я верю, что украинское командование, в конце концов, организует очень впечатляющие общевойсковые операции". Он также предупредил, что, как и во время наступления в Ираке в 2007 году, бои на начальном этапе украинского наступления "станут гораздо сложнее, прежде чем станет легче".

Он пояснил, что для этого потребуется:

Танки будут наступать вместе с пехотой ("чтобы удержать российскую пехоту от применения противотанковых управляемых ракет"),

инженеры "будут прорывать минные поля и заграждения",

артиллерия и минометы "заставят россиян не высовываться из окопов",

системы ПВО будут наступать вместе с танками и бронетехникой, "чтобы не дать российской авиации поддержать российских защитников",

радиоэлектронные средства будут наступать вместе с танками и бронетехникой. Системы радиоэлектронной борьбы должны будут "глушить российские радиосети", беспилотники – находить российские штабы и резервные силы "для поражения высокоточными боеприпасами",

И, конечно же, логисты будут следовать "сразу за передовыми подразделениями с дополнительными боеприпасами, топливом, продовольствием, водой, техническим обслуживанием и медицинским обеспечением".

Это очень много элементов, которые необходимо синхронизировать в разгар боя – процесс, который он сравнил с дирижированием симфоническим оркестром.

По словам Петреуса, "вполне возможно, что российские подразделения, которые сейчас все чаще состоят из плохо обученных, плохо оснащенных и плохо управляемых отдельных частей, находившихся в тяжелых боях в течение многих месяцев, окажутся достаточно хрупкими и развалятся на больших территориях".

Он отметил, что россиянам будет трудно реагировать на украинские прорывы, поскольку у них нет достаточных резервов, чтобы покрыть многокилометровый фронт. И если россияне попытаются заткнуть одну дыру в линии фронта, они могут создать другие уязвимые участки в других местах.

Петреус отметил, что наводнение, вызванное разрушением Каховской ГЭС на юге Украины российскими войсками, "существенно не повлияет на украинское наступление". Действительно, некоторые российские позиции вдоль Днепра были затоплены вместе со многими украинскими населенными пунктами, и как только паводковые воды упадут, река фактически станет более мелкой и ее будет легче пересекать.

Это не обязательно означает, что украинцы смогут закончить войну в ближайшее время. Как предупреждали Рафаэль Коэн и Джан Джентиле в Foreign Policy, американцам нужно избавиться от своей зацикленности на "коротких, решающих войнах". Большинство войн длинные и изнурительные, и война в Украине не является исключением. Она продолжается с 2014 года, а не с 2022 года, и, независимо от того, что произойдет с этим контрнаступлением, она, скорее всего, будет продолжаться и в 2024 году,

– объясняет Макс Бут.

Но если Петреус прав, а украинцы смогут перерезать сухопутный мост между Донбассом и Крымом, они смогут нанести мощный удар по оккупантам. Продвижение Украины к Азовому морю поставит под угрозу удержание Россией Крыма, где, как отметил Петреус, расположены "российские авиабазы, штабы, склады материально-технического обеспечения, военно-морские базы и другие объекты", поддерживающие российские военные операции по всей территории Украины.

Соединенные Штаты могут и должны помочь украинцам, предоставив им, как за это выступает Петреус и многие другие военные эксперты, армейские тактические ракетные системы (ATACMS) в дополнение к крылатым ракетам Storm Shadow, предоставленным Великобританией, чтобы предотвратить нанесение ударов по Крыму на большем расстоянии.

Если это контрнаступление действительно будет успешным, украинцы не только освободят большую часть своей земли от жестокой оккупации, но и заставят россиян признать, что это война, которую они не могут выиграть, и убедить Запад продолжать оказывать необходимую Украине поддержку в долгосрочной перспективе.

Конечно, война – самый сложный и непредсказуемый вид человеческой деятельности, и поражение всегда возможно. Но шансы в этом случае в пользу Давида, а не Голиафа, из-за изменений, трансформировавших украинскую армию за последние годы.



Украинский солдат закрывает уши во время минометного обстрела российских позиций на линии фронта у Бахмута в Донецкой области, 29 мая / фото Ефрема Лукацького для AP

Как украинская, так и российская армии являются производными от советской армии. Однако с тех пор, как в 2014 году украинцы начали проходить западную подготовку, они поощряют инициативу малых подразделений, которая характерна для вооруженных сил НАТО и которая, по словам Петреуса, "позволит украинцам максимально использовать каждый успех, которого они достигнут".

Россияне же, напротив, погрязли в советском централизованном планировании "сверху – вниз", где младшие офицеры зависят от приказов высшего руководства, часто находящегося далеко от фронта и не имеющего возможность реагировать на быстро меняющиеся условия.

Существует также очень важный вопрос разной мотивации между двумя сторонами. И, как говорил Наполеон, "на войне нравственная сила состоит из физической, как три части из четырех". Петреус отметил, что "украинцы полностью мобилизованы, считают это своей войной за независимость и обладают высоким боевым духом". В отличие от них, отметил он, "многие российские солдаты, вероятно, не испытывают такой же преданности своему делу и имеют достаточно низкий моральный дух после месяцев, проведенных в окопах и районах, где местные жители их ненавидят".

Один из героев Петреуса, генерал Дуайт Эйзенхауэр, сказал войскам, которые вот-вот должны были начать освобождение Европы в "День Д": "Надежда и молитвы свободолюбивых людей отовсюду идут с вами". Сегодня надежды и молитвы свободолюбивых людей со всего мира идут с украинскими войсками. Мы можем лишь надеяться, что их контрнаступление будет столь же успешным". В это верит Петреус и в это должен поверить весь западный мир.