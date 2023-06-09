Разрушение дамбы в Новой Каховке физически меняет фронт поблизости. Но подрыв ГЭС вряд ли будет препятствовать давно запланированному контрнаступлению Украины, получившей немало западного оружия в последние месяцы.

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Ожидается, что разрушение дамбы не повлияет на контрнаступление Украины

Основные удары Украины ожидаются на других направлениях: на открытых равнинах Запорожской и Донецкой областей на Востоке. Изменения на этой части линии фронта, вызванные подрывом ГЭС, приносят пользу и вред обеим сторонам.

Вниз по устью Днепра военные, стоявшие по два берега реки, теперь разделены километрами паводковой воды. А выше по течению водохранилище достаточно широкое.

Это окажет определенное влияние, поскольку ландшафт будущего поля боя значительно изменился, и даже сама линия фронта изменилась,

– сообщила Наталья Гуменюк, спикер ОК "Юг".

Впрочем, она добавила, что изменения не являются критическими. Кроме того, военные готовились на случай, если Россия взорвет дамбу.

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Почему подрыв ГЭС не повлияет на контрнаступление Украины

Наводнение мало повлияет на контрнаступление Украины, поскольку наши военные никогда не собирались делать бои вдоль реки основной частью общей кампании. Об этом заявил Михаил Самусь, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения в Киеве.

По его словам, угрозы Украины относительно наступления на реке преследовали цель заставить Россию развернуть войска подальше от основного направления атаки.

"До наводнения нам нужно было форсировать Днепр, и после наводнения это то же самое, только сложнее", – сказал он. "Вспомогательные и отвлекающие маневры все еще могут быть проведены".

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