Надо признать, что все действия захватчиков вне линии фронта отнюдь нельзя назвать провальными. Довольно долго им вполне удавалось держать цивилизованные страны в страхе применения ядерного оружия, заставляя задерживаться с военной помощью Украине. Кроме того, Путин смог сохранить свое влияние на определенные страны – такие как Венгрия, благодаря чему способен дергать Орбана за хвост и заставлять действовать вразрез с миром. Более того, ни один теракт не заставил международные организации типа Красного Креста или ООН отказаться от поддержки страны-террориста, а благодаря абсолютной "всеядности", лобби и желанию хайпа, Россия до сих пор удачно продвигает свои нарративы в международной печати. Однако при всех этих тактических успехах, в стратегическом плане Москва проигрывает с ужасающей для себя скоростью. Так что бункерный фюрер вполне мог рассматривать теракт-экоцид с подрывом плотины Каховской ГЭС как способ вернуться в игру. Какими могут быть военно-политические последствия очередного военного преступления России, читайте в материале 24 Канала.

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Прежде всего, стоит отметить, что на аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе Путин решился, потому что увидел слабость Украины после Майдана и был четко уверен в том, что за подобные преступления ему ничего не будет. И он был прав, ведь никаких серьезных санкций на Россию не было наложено, Германия продолжала строить дальновидные планы, а Франция – поставлять Москве товары военного назначения. Сам фюрер не стал изгнанником, а свободно путешествовал по миру и проводил официальные встречи с другими президентами и премьерами. Украина же до 2022 года не имела экономической возможности закупить современную авиацию, достаточное количество танков и другой бронетехники и в последние годы перед большой войной не держала курс на масштабное перевооружение. Разве были у бункерного диктатора хоть какие-то сомнения в том, что, задействовав кратно больше войск, чем в 2014-м, он не достигнет своих целей, а мир еще раз не закроет глаза на очередную агрессию? Напротив, он был уверен в успехе своей очередной кампании, однако когда основанные на вере в силу собственной империи стратегические расчеты не оправдались, в Кремле начали хаотично придумывать план Б.

Путин действует как загнанная в угол бешеная крыса

Если анализировать глобальные изменения в тактике рашистов, можно сделать вывод, что первое существенное изменение произошло в марте-апреле 2022 года, когда оккупантам пришлось отказаться от идеи захватить Киев. Захватчики решили сосредоточиться на попытках выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также захватить как можно большую территорию Запорожья, Харьковщины и Херсонщины.

Провалы первоочередных задач армии России привели к тому, что западный мир увидел окно возможностей и поверил в способность Сил обороны Украины полноценно противостоять захватчикам. В это время уровень военной помощи нашему государству начал стремительно расти, а вместо Javelin и NLAW из цивилизованных стран начали отправлять еще и бронетехнику, артиллерию и HIMARS.



Украина получила геймчейнджер-HIMARS, когда Россия зашла в тупик в наступлении / Фото Texty

При этом Путин и его приспешники постоянно пытались вынудить мир отказаться от поддержки Киева. Захватчики проводили красные линии и обещали эскалацию ситуации в ответ на поставки Украине любого более тяжелого оружия. Шантаж не проходил бесследно: о предоставлении нам новейших систем ПВО даже речь не шла, а при упоминании слова "танки" партнеры мгновенно кричали, что это принципиально невозможно.

Фактически такой была ситуация вплоть до того момента, когда Россия не начала массированных обстрелов объектов критической инфраструктуры. Словно пытаясь доказать, что не остановится ни перед чем, ордынское командование еженедельно атаковало Украину. При этом наиболее яростными были бомбардировки перед заседаниями коалиции на базе Рамштайна.



Перед каждым заседанием в Рамштайне россияне непременно усиливали свои террористические атаки / Фото ГСЧС Киева

Как это ни парадоксально, но все жестокие террористические проявления, нацеленные на излом морали в нашем обществе, сыграли наоборот против россиян.

Ведь глобально на фронт ракетные обстрелы не влияли, украинцы же больше озлоблялись на врагов, а дипломатам было гораздо легче убедить кое-где расслабленных западных чиновников в необходимости дать Киеву возможности для закрытия неба.

Именно так на вооружении у ВСУ появились IRSI-T, NASAMS, Gepard, Crotale и другие системы ПВО. Более того, не осознавая крайне низкой эффективности своих поступков, а также их последствий, рашисты дали представителям нашей власти кучу козырей, что привело к сплошному перелому в вопросе поставок воздушным силам ЗРК Patriot. Потом, как показала практика, это сыграло ключевую роль в этой войне.



Если бы не сверхъестественная жажда Путина к терактам, неизвестно, Украина вообще получила бы ЗРК Patriot / Фото Алексея Резникова

Пока наши защитники получали дополнительные и ранее недоступные возможности защиты неба, сухопутные силы удачно сопротивлялись оккупантам на фронте. Враг был фактически полностью остановлен, а по некоторым направлениям – отброшен глубоко назад. При этом, поскольку наши защитники освобождали уже "российскую территорию", а красные линии Путина снова оказались блефом, Запад всерьез задумался о предоставлении Украине танков.

Так, очередные поражения и сплошная недоговороспособность бункерного фюрера относительно добровольного отступления привели к получению Leopard, Abrams и Challenger. Конечно, в появлении танков и всего вооружения нельзя недооценивать роль наших дипломатических представителей, однако следует признать, что с каждой пустой угрозой ответить на появление в Украине чего-то, а также с каждым терактом российское командование само подталкивало коалицию к усилению помощи. Именно так Путин загнал себя в угол и начал вести себя как крыса, которая чувствует конец своей никчемной жизни.



Появление современных танков – еще одно следствие военного и политического поражения России / Фото пресс-службы Дениса Шмыгаля

Patriot – гвоздь в гроб розовых мечтаний России

Поэтому совсем неудивительно, что после развертывания сверхсовременных противовоздушных комплексов Patriot, бункерный фюрер совсем сошел с ума и решил отдать совершенно непродуманный приказ доказать всему миру, что ЗРК не являются совершенными. Якобы "Кинжалы" и "Искандеры" с легкостью смогут преодолеть все системы ПВО.

Однако получилось у россиян, как обычно – новейшее "аналоговнетное" оружие продемонстрировало себя как нечто неуклюжее, а коллективный Запад увидел, что все угрозы Путина эскалацией и ударами по Лондону – это просто болтовня, которую рашисты физически не смогут выполнить.



Мэр Киева Виталий Кличко на фоне "непобедимых" российских ракет / Фото КГГА

Фактически с того момента лидеры цивилизованных стран смогли облегченно вздохнуть и наконец избавиться от страха перед пресловутыми "красными линиями". Более того, беспрепятственные мероприятия добровольческих корпусов на территорию Белгородщины вообще разрушили попытки Кремля хоть как-то надувать щеки и казаться более сильными, чем они есть на самом деле.

В какой-то степени можно утверждать, что именно так зародилась воздушная коалиция, поскольку именно слабость России дала Западу уверенность в том, что никакая эскалация в их сторону просто невозможна. Причем перелом в сознании американцев и европейцев произошел буквально за считанные недели, но ключевым в этом, несомненно, стала именно демонстрация неспособности рашистского оружия противостоять "Петриотам". Чтобы хоть как-то доказать свою способность, от полного отчаяния Герасимов и Шойгу даже решили перевезти из Крыма на Брянщину противокорабельные комплексы с ракетами "Оникс". Одной из таких захватчики пытались ударить по Киеву, но ракета была перехвачена. Именно так Россия окончательно потеряла чуть ли не единственный туз, который держала в рукаве.



Момент падения части перехваченной П-800 "Оникс" в Киеве / Скриншот из видео

Несостоятельность советско-рашистского оружия убила ВПК Москвы

Вполне понятно, что все эти террористически показательные "выступления" россиян оценивали не только страны Запада, но и партнеры Кремля.

Например, Индия за 15 месяцев полномасштабной войны решила отказаться от многих контрактов на покупку рашистского вооружения, а сделали это в Дели вовсе не из-за нежелания финансировать страну-бензоколонку. Просто у Нарендры Моди пропало желание отдавать миллионы долларов за переоцененные куски железа.

Так Россия потеряла контракт на поставку истребителей Су-30МКИ и танков Т-90. Впоследствии были заморожены переговоры о приобретении вертолетов Ка-226Т, а на днях Индия еще и отказалась от участия в программе строительства подводных лодок проекта 677 "Лада". Понятно, что на отказ от подобных соглашений россияне отнюдь не рассчитывали. Особенно это касается хваленой рашистской ПВО, которая показала себя просто невероятно бесполезной, и которой у Путина решили не делиться с союзниками, несмотря на заранее оплаченные контракты.

Более того, Москва еще и откровенно покидала других своих клиентов с исполнением обязанностей по ряду договоренностей. К примеру, Армения не получила вооружения, за которое перечислила Кремлю свои средства. Поэтому нет никаких сомнений, что уничтожение репутации россиян в мире торговли изделиями ВПК также повлияло на психическое состояние бункерного фюрера и его окружения, ведь именно на политике непобедимости российского оружия оккупанты строили свой имидж на протяжении многих десятилетий.

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Подрыв Каховской ГЭС как попытка вернуться за карточный стол

Если подвести итоги тактики сочетания Россией террористических действий и шантажа, можно отметить, что поражение и блеф просто нивелировали все позиции Путина и выбили его из игры. В преддверии контрнаступления ВСУ оккупанты оказались в крайне уязвимой позиции как на фронте, так и в отношении их геополитического влияния на партнеров Украины для сдерживания поставок МТП.

По всей вероятности, бункерный фюрер рассматривал подрыв дамбы ГЭС не только как один из вариантов максимального уничтожения всего живого на части территории Украины, но и как способ вернуться за карточный стол угроз эскалацией.



Россияне взорвали Каховскую ГЭС для запугивания мира / Скриншот из видео

Не зря же одновременно с совершением экоцида рашисты начали очень массированную информационную операцию с разгоном нарративов об "а кто теперь скажет, что он не применит ядерное оружие?". Параллельно с этим разнообразные диспетчеры Карлосы Такеры Карлсоны вместе с Илонами Масками включились в отработку своих 20$ и обвинили Украину в разрушении ГЭС.

Хотя таким откровенным военным преступлением Путин никак не смог всерьез повлиять на ход контрнаступательных действий ВСУ, факт остается фактом: Россия снова поставила цивилизованный мир перед выбором – решительно отреагировать на теракт, или же развязать оккупантам руки. Сюда же можно добавить и целенаправленные атаки на аммиакопровод Тольятти – Одесса.

Конечно, такой шантаж никак не приведет к стратегическим изменениям и не остановит поставки Украине оружия, однако на тактическом уровне Москва может выиграть время. Ведь если сейчас Запад ограничится только признанием того, что разрушение плотины равно применению оружия массового поражения, это вполне может послужить для бункерного фюрера признаком слабости. Понятно, что, как ФСБшник со стажем, он воспримет такую реакцию как призыв действовать дальше и усиливать свой шантаж, скажем, вокруг Запорожской АЭС. И это может повлиять на скорость, скажем, получения Украиной F-16. Впрочем, как показала практика, путинские угрозы, даже если и заставляют страны-партнеры Киева медлить с помощью, полностью отменить ее не способны.

С другой стороны, цивилизованные государства вполне могут наоборот ускориться с поставками вооружения для более быстрого выбивания оккупантов с территории Неньки, о чем свидетельствует даже решение Швейцарии о разрешении на реэкспорт оружия в Украину, которое было принято буквально на следующий день после подрыва дамбы.

Поэтому нет никаких сомнений, что хотя Россия и усилила давление на весь цивилизованный мир, а Путин в очередной раз доказал, что является террористом №1, в целом от подобных поступков Кремль только проигрывает, ведь заигрывание с безопасностью ядерных объектов, как и разрушение плотин, влияют на намерения всего глобального Запада как можно более жестко лишить рашистов возможностей для продолжения агрессии.

Фактически единственное, что сыграло россиянам на руку в контексте подрыва ГЭС – это уничтожение доказательств совершения ими военных преступлений в Херсонской области.

Ведь вода затопила и кладбища и места хаотических массовых захоронений, которые устроили военные страны-террориста. Впрочем, совершение экоцида такого масштаба – сомнительный способ скрыть свои преступления.

Наказание обязательно будет

Понятно, что все приказы о массовых убийствах, изнасилованиях, ракетных атаках и уничтожении населенных пунктов с помощью оружия или террористических подрывов плотин российское руководство отдает только с одной надеждой – что никакой ответственности за совершенное им нести не придется. Конечно, Путин, Герасимов, Шойгу и другие деятели могут рассчитывать на то, что с излишней гуманностью этого мира дожить до трибунала они не смогут исключительно по естественным причинам. Однако все лица, находящиеся на более низких должностях, от руководителя бригады до непосредственных исполнителей преступлений, совершенно точно будут наказаны. Если выживут в войне.

Впрочем, это касается преимущественно воинов-оккупантов, а вот пропагандисты, "военкоры" и все другие рашисты, призвавшие разбомбить мирные города и взрывать плотины, имеют все шансы оказаться на скамьях подсудимых как соучастники военных преступлений. Это же касается и "не таких россиян", которые каждый раз после масштабных терактов бросаются "отмывать" свою недоимперию и бегут жаловаться на хейтспич в ООН. Так или иначе, каждому гражданину России придется отвечать за преступления, которые его страна совершила во время полномасштабного вторжения в Украину. При этом каждый последующий теракт только увеличивает крест, поставленный в будущем их государства.