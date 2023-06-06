Обстрел был возле Масютовки. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Оккупанты во второй раз обстреляли аммиакопровод на Харьковщине

В 21:21 Синегубов сообщил об очередной вражеской атаке.

Российские террористы во второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано всего 6 прилетов в район насосной станции возле села Масютовка,

– отметил глава ОВА.

По его словам, по состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован. Ситуация в районе обстрела контролируется.

Что такое аммиак Это ядовитый бесцветный газ, обладающий характерным резким запахом. В первую очередь аммиак раздражает глаза и дыхательные пути. Если человек вдыхает большую его концентрацию, он может отравиться. Среди симптомов отравления аммиаком – ускорение сердцебиения и пульса, возможны судороги, удушье, резь в глазах, слезотечение, насморк, кашель, покраснение и зуд кожи и так далее.

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Удар по аммиакопроводу в Харьковской области: коротко