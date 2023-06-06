Обстріл трапився біля Масютівки. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Окупанти вдруге обстріляли аміакопровід на Харківщині
О 21:21 Синєгубов повідомив про чергову ворожу атаку.
Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район помпової станції біля села Масютівка,
– зазначив голова ОВА.
За його словами, станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано. Ситуація в районі обстрілу контрольована.
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