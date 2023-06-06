Через атаку ворога трубопровід розгерметизувався. Місцева влада вже розгорнула Штаб з ліквідації наслідків ситуації.
Читайте також У Харкові пролунали вибухи: в ОВА кажуть про прильоти у двох районах міста
Удар по лінії розмежування
У коментарі "Суспільному" директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів, яка ситуація з витоком аміаку. Він зазначив, що трубопровід пошкодили неподалік населеного пункту Масютівка.
Масютівка розташована на лінії зіткнення / Скриншот карти Deep State
За його словами, міг статися витік до 134 тонн аміаку. Хмару могло рознести на відстань до 2,5 кілометра. Слід розуміти, що саме село розташоване на лінії зіткнення. Станом на 22:30 5 червня загрози для підконтрольних Україні населених пунктів немає. Натомість вітер дме у бік тимчасово окупованих територій.
Де розташований пошкоджений трубопровід: дивіться на карті
Що відомо про пошкодження трубопроводу
- Власне, про сам інцидент глава ОВА повідомив о 21:42. Він зазначив, що сталося це у Куп'янському районі. Також підкреслив, що на місці працюють профільні служби. Пообіцяв повідомити деталі згодом.
- Менш як за годину зазначив, що заміри у Куп'янську демонструють, що у повітрі відсутній аміак. Фахівці зазначили, що попередньо небезпечні речовини не поширюватимуться у Куп'янській області.
- Тоді ж повідомив, що заміри тривають у наближених до кордону з Росією територій. Мовиться про населені пункти Кучерівка, Синьківка, а також Петропавлівка.
- Мешканців він закликав зберігати спокій. Також попрохав довіряти інформації, яку повідомляють офіційні джерела. Ситуація, за його словами, контрольована.
- Зауважимо, що Україна заблокувала аміакопровід Тольятті-Одеса. Його наша держава готова була розблокувати за умови розширення "зернової угоди".
- До слова, в угоді, укладеній в середині травня, не йшлося про аміакопровід. Але, враховуючи терористичні настрої росіян, не дивно, що вони вдарили по цьому об'єкту.