Через атаку ворога трубопровід розгерметизувався. Місцева влада вже розгорнула Штаб з ліквідації наслідків ситуації.

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Удар по лінії розмежування

У коментарі "Суспільному" директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів, яка ситуація з витоком аміаку. Він зазначив, що трубопровід пошкодили неподалік населеного пункту Масютівка.



Масютівка розташована на лінії зіткнення / Скриншот карти Deep State

За його словами, міг статися витік до 134 тонн аміаку. Хмару могло рознести на відстань до 2,5 кілометра. Слід розуміти, що саме село розташоване на лінії зіткнення. Станом на 22:30 5 червня загрози для підконтрольних Україні населених пунктів немає. Натомість вітер дме у бік тимчасово окупованих територій.

Варте уваги! У цьому матеріалі ми розповідали, що робити під час витоку аміаку. Дізнайтеся, як вберегти себе від отруєння хімічною речовиною.

Де розташований пошкоджений трубопровід: дивіться на карті

Що відомо про пошкодження трубопроводу