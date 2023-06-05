Нині встановлюється ступінь пошкодження трубопроводу. Разом з тим, місцева влада заявила, що у повітрі не зафіксували концентрацію аміаку.
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На Харківщині напрямок вітру – у бік окупантів
Очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі "Суспільне" заявив, що нині для регіону немає небезпеки. Окрім того, погода на боці українців, адже напрямок вітру зараз – у бік окупованої росіянами території.
Нині встановлюють ступінь пошкодження, але напрямок вітру на даний час – у бік окупованої території. На цей час по усім вимірам, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку перебуває у нормі,
– заявив Беседін.
Голова Харківської ОВА також підтвердив, що станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ показують – наявність аміаку у повітрі відсутня. Також фахівці, які працюють на місці заявили, що загрози розповсюдження небезпечного газу в громаді немає.
Разом з тим, спеціалісти продовжують роботу у наближених до кордону з Росією населених пунктах – Кучерівка, Синьківка та Петропавлівка. Там ще тривають заміри повітря.
"Продовжуємо контролювати рівень забруднення. Просимо зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями. Ситуація контрольована", – підкреслив Синєгубов.
Влада контролює ситуацію на Харківщині / Фото Олег Синєгубов
У регіоні відстежують рівень забруднення повітря / Фото Олег Синєгубов
На трубопроводі з аміаком сталася розгерметизація
- Увечері 5 червня Синєгубов повідомив, що у Куп'янському районі сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком унаслідок ворожих обстрілів.
- В області відразу розгорнули Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці нині працюють усі профільні служби.
- Голова Харківської ОВА заявив, що загрози для населення немає. Він закликав харків'ян довіряти інформації лише з офіційних джерел.